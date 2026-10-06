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Spot doğal gazın 1000 metreküpte referans fiyatı 18 bin 875 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira oldu. Aynı gün piyasada işlem hacmi 3 milyon 548 bin 500 lira, gaz ticaret miktarı ise 188 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 548 bin 500 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 254 bin 995 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 875 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 188 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 818 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 931 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 50 bin 685 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 844 bin 453 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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