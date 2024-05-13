Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 718 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 693 bin 440 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 278 bin 72 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 718 lira, gaz ticaret miktarı ise 817 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 253 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 182 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 95 milyon 169 bin 243 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 650 bin 992 metreküp olarak kayıtlara geçti.