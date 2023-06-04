Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 7 Bin 990 Lira 86 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 990 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 49 milyon 823 bin 319 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 7 bin 990 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 49 milyon 823 bin 319 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 9 milyon 457 bin 903 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 7 bin 990 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı da 6 milyon 235 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 8 bin 390 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 7 bin 591 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 944 bin 65 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 93 milyon 278 bin 805 metreküp olarak kayıtlara geçti.