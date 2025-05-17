Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi
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Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 539 lira 32 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 6 milyon 252 bin 55 lira oldu. Türkiye'ye 136 milyon metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 539 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 252 bin 55 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 126 bin 350 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 539 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 462 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 216 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 862 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 938 bin 771 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 136 milyon 853 bin 996 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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