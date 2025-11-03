Haberler

SPK'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin 50. Toplantısı Paris'te Gerçekleşti

SPK'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin 50. Toplantısı Paris'te Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 50. toplantısı, OECD bünyesinde Paris'te yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı'nın bulguları ve çeşitli önemli konular ele alındı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı Paris'te gerçekleştirildi.

SPK'den yapılan açıklamaya göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve SPK'nin ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı 30-31 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda 2025 yılı OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı'nın (OECD Corporate Governance Factbook) temel bulguları, sermaye piyasaları hizmet sağlayıcıları akran değerlendirmesi, 2026 yılı kurumsal yönetim akran değerlendirmesi seçenekleri, Asya Bölgesi'ne yönelik olarak yönetim kurulu sorumlulukları ve sürdürülebilirlik raporlaması, büyüme şirketlerine yönelik hisse senedi piyasaları, Tahvil İhraç Edenlere Yönelik Revize Edilmiş Kılavuzlar (Revised Guidelines for Corporate Bond Issuers) ve kurumsal yönetim açısından yapay zeka gibi çeşitli konulara dair yürütülen çalışmalar ile Komitenin diğer faaliyetleri görüşüldü. Toplantı marjında ayrıca, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları konulu bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.

OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı 2025 ve ilk 13 Ülke Notu 6 Ekim'de Şili'nin Santiago kentinde tanıtılırken komitenin bu toplantısıyla birlikte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sonraki 14 ülke notu 30 Ekim'de yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SPK Başkanı Gönül, komite toplantısında Bilgi Kitabı'nın 2025 baskısının temel bulgularına ve Ülke Notları'na değinerek Bilgi Kitabı 2025'in kurumsal yönetimin çeşitli alanlarında, özellikle paydaş katılımı, yönetim kurulu bağımsızlığı ve hesap verebilirlik ile sürdürülebilirlik raporlaması konularında önemli ilerlemeler gösterildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin etkilerinin, özel sektörde uzun vadeli değer yaratımı ve dayanıklılığı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcı güvenini ve piyasalarda finansal istikrarı da pekiştireceğini vurgulayan Gönül, bu yılki yenilik olan ülke notları aracılığıyla Bilgi Kitabı'nın gelişmeye devam ettiğini görmenin de etkileyici olduğunu ifade etti.

Gönül, iş ve yatırım faaliyetlerinin giderek daha uluslararası bir nitelik kazandığını vurgulayarak, Türkiye'deki yatırımcıların, şirketlerin ve diğer paydaşların ulusal çerçevelerin yabancı çerçevelerle nasıl karşılaştırıldığını anlamaya sıklıkla ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke Notları, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin Türkiye'nin kurumsal yönetim çerçevesini anlamalarına ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilecek değerli bilgiler sunmaktadır. Ülke Notları aynı zamanda, Türk yatırımcıların ve şirketlerin de yabancı pazarlara giriş fırsatlarını keşfetmelerine katkı sağlamada önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.