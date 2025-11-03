SPK'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin 50. Toplantısı Paris'te Gerçekleşti

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı Paris'te gerçekleştirildi.

SPK'den yapılan açıklamaya göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve SPK'nin ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu Kurumsal Yönetim Komitesinin 50'nci toplantısı 30-31 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de katıldığı toplantıda 2025 yılı OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı'nın (OECD Corporate Governance Factbook) temel bulguları, sermaye piyasaları hizmet sağlayıcıları akran değerlendirmesi, 2026 yılı kurumsal yönetim akran değerlendirmesi seçenekleri, Asya Bölgesi'ne yönelik olarak yönetim kurulu sorumlulukları ve sürdürülebilirlik raporlaması, büyüme şirketlerine yönelik hisse senedi piyasaları, Tahvil İhraç Edenlere Yönelik Revize Edilmiş Kılavuzlar (Revised Guidelines for Corporate Bond Issuers) ve kurumsal yönetim açısından yapay zeka gibi çeşitli konulara dair yürütülen çalışmalar ile Komitenin diğer faaliyetleri görüşüldü. Toplantı marjında ayrıca, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları konulu bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.

OECD Kurumsal Yönetim Bilgi Kitabı 2025 ve ilk 13 Ülke Notu 6 Ekim'de Şili'nin Santiago kentinde tanıtılırken komitenin bu toplantısıyla birlikte Türkiye'nin de aralarında bulunduğu sonraki 14 ülke notu 30 Ekim'de yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SPK Başkanı Gönül, komite toplantısında Bilgi Kitabı'nın 2025 baskısının temel bulgularına ve Ülke Notları'na değinerek Bilgi Kitabı 2025'in kurumsal yönetimin çeşitli alanlarında, özellikle paydaş katılımı, yönetim kurulu bağımsızlığı ve hesap verebilirlik ile sürdürülebilirlik raporlaması konularında önemli ilerlemeler gösterildiğini belirtti.

Bu gelişmelerin etkilerinin, özel sektörde uzun vadeli değer yaratımı ve dayanıklılığı güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcı güvenini ve piyasalarda finansal istikrarı da pekiştireceğini vurgulayan Gönül, bu yılki yenilik olan ülke notları aracılığıyla Bilgi Kitabı'nın gelişmeye devam ettiğini görmenin de etkileyici olduğunu ifade etti.

Gönül, iş ve yatırım faaliyetlerinin giderek daha uluslararası bir nitelik kazandığını vurgulayarak, Türkiye'deki yatırımcıların, şirketlerin ve diğer paydaşların ulusal çerçevelerin yabancı çerçevelerle nasıl karşılaştırıldığını anlamaya sıklıkla ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke Notları, yabancı yatırımcıların ve şirketlerin Türkiye'nin kurumsal yönetim çerçevesini anlamalarına ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilecek değerli bilgiler sunmaktadır. Ülke Notları aynı zamanda, Türk yatırımcıların ve şirketlerin de yabancı pazarlara giriş fırsatlarını keşfetmelerine katkı sağlamada önem taşımaktadır."