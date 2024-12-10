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SPK ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan yeni protokol memurlara yeni zorunluluk getiriyor

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ile yapacağı işbirliği kapsamında memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucu 4,3 milyon memur "finansal okuryazarlık" eğitimi alacak.

Sermaye piyasalarının giderek derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte finansal okuryazarlık önemli hale geldi. Tasarrufların etkin şekilde yönetilmesi ve olası risklerden korunması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda SPK koordinatör kurum olarak görevlendirilirken bireylerin finansal farkındalıklarını artırmak, karmaşık hale gelen finansal hizmet ve ürünleri optimal şekilde kullanmalarını sağlamak, finansal piyasaların sağlıklı ve istikrarlı ilerlemesini teminat altına almak amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu (https://finansalokuryazarlik.gov.tr) uygulamaya alındı.

Platformda, "bankacılık", "borsa", "bütçe", "kredi", "kripto varlıklar" ve "yatırım" olmak üzere 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuldu. e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabiliyor. Sitenin açıldığı 22 Mayıs'tan bugüne kadar videoların izlenme sayısı 1,3 milyona ulaşırken bu sayının yakın dönemde daha da artması bekleniyor.

8 KAMU KURUMUYLA PROTOKOL

SPK, platformun yanı sıra bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" imzaladı ve hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık ve eğitici eğitimleri vermeye başladı.

Şu ana kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplu ve özel duyurularla yaklaşık 60 bin personelinin platforma giriş yapmasını sağladı. 404 organize sanayi bölgeleri aracılığıyla 67 bin firmayla iletişime geçildi. İŞKUR tarafından özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına geçişini sağlamak üzere hayata geçirilen İş Gücü Uyum Programları (İUP) ile finansal okuryazarlık eğitimi zorunlu oldu. Bu kapsamda İUP'lardan yararlanan yaklaşık 100 bin kişi finansal okuryazarlık eğitimi aldı.

TOBB tarafından hedef kitlelere yönelik çalışma grubu oluşturulurken oda ve borsalar, sektör meclisleri, girişimci kurulları, sigortacılık, KOBİ, iştirakler ve insan kaynakları grupları aracılığıyla yaklaşık 2 milyon üye firmaya e-postayla duyuru iletildi.

ASKERLERDEN KADINLARA KADAR

Her kademedeki askere uzaktan finans eğitimi verilirken "Ticaretin Kadınları Buluşması" etkinliği kapsamında 4 ilde yüz yüze 400 kadın ve KAGİDER Pusula aracılığıyla 5 bin 600 kadın girişimci finansal okuryazarlık platformuna yönlendirildi.

İkili işbirliklerine ilave olarak "Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği" kapsamında Kayseri, Adana ve Konya'da valilik, yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları, üniversiteler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına yönelik etkinlikler de gerçekleştirildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Yükseköğretim Kurulu ile protokol imzalamak üzere ön görüşmeler devam ediyor.

Finansal Okuryazarlık Platformu internet sitesine "Katılım Finans"ın eklenmesi ve içerik üretimi konusunda ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile değerlendirmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucu "www.finansalokuryazarlik.gov.tr" adresindeki videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı. Bu süreçte halihazırda Uzaktan Eğitim Kapısı'nda yer alan videolar değiştirilecek ve SPK çatısı altına alınacak.

SPK ile Cumhurbaşkanlığı arasında yapılan yeni protokol memurlara yeni zorunluluk getiriyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTemel Temel:

kamuda evvela liyakatı. dürüstlüğü devlet malının nasıl korunacağı. bankamatik memurluğunun sonlandırılmasının. eğitimini verseniz daha iyi olur. sonrası kemdiliğinden düzelir. 10 yıllardır evden maaş alan memur sayısı yüzbini aşar

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Haber Yorumlarımetin altıntaş:

Bilmediğiniz durumlarda kesin ifadeler kullanıyorsunuz. Tutturmuş sunuz bankamatik memurluğu yok böyle bi memur kardeşim. Varsa gidin şudur deyin. Şikayet edin gereken yapılır algı oluşturmayın.

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