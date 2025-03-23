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SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler

SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Borsa İstanbul'da pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı işleyişini sağlamak amacıyla birtakım yeni kararlar alındı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ YASAKLANDI

Kurul, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul piyasalarında açığa satış işleminin yasaklandığını duyurdu. Aynı zamanda halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar verildi.

SPK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır. 23 Mart 2025 Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."

SPK, Borsa İstanbul'da açığa satış işlemini yasakladı

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSefs:

NE OLDU İSTİKRARİNİZ TUTMADİ SANİRİM...

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

soydular borsayı yarın hepsi tip yapıcak çakılcak görürsünüz

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hiç şaşırmadım hadı bız alıştık böyle şeylere ama dısardakı yatırımcı ne zaman görüyor darbe gıbı olayları parasını çeker

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu çabalar boşuna olan memlekete oluyor kaybın yerini bildiğıniz halde yanlış yerde arıyorsunuz beyhude çabalar bunlar

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

patlamış su borusunu el ile kapatmak gibi birşey buna da iyiki yapmış diyenler çıkar şimdi ??

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Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Ekonomiye bu tür müdahalelerin temel sebebi hukukun gerçek anlamda uygulanmamasıdır. Bu telaşın tek nedeni hukuka yön vermenin, yargıya müdahale etmenin doğurduğu istikrarsızlıği kendi beyhude çabalarınızla önlemek zorunluluğu hissetmenizdir. Ancak başarısızlıkla sonuçlanıyor her önleminiz. Hala anlayamadınız sorunun kaynağını değil mi?

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Haber YorumlarıZbandak:

Bunlar batışın ayak sesleri 67 büyük şirket çekildi borsadan küçük olanlar zaten kayboldu gitti çok yakın bir tanıdığım 20 yıldır borsa ile uğraşıyordu 1 haftada 8 milyon TL parası eridi gitti adamın sorumlusu kim şimdi bunun

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Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

zamanında yapsaydınızya

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Haber YorumlarıWasily akkuş:

Açığa satış yapamayan balinalar spotta yapacak bu daha kötü bence olması gereken borsanın tatil edilmesi bir hafta süreyle

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