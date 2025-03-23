SPK'dan Borsa İstanbul için yeni önlemler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yatırımcı haklarını korumak ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı işleyişini sağlamak amacıyla birtakım yeni kararlar alındı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ YASAKLANDI

Kurul, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul piyasalarında açığa satış işleminin yasaklandığını duyurdu. Aynı zamanda halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar verildi.

SPK'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır. 23 Mart 2025 Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur. Bu sebeple, 24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir."