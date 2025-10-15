SPK Başkanı Gönül: Kadınların Finansal Okuryazarlığı Öncelikli Hedefimiz

SPK BAŞKANI GÖNÜL: KADINLARIMIZI ÖNCELİKLENDİRDİK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından BTK'da görev yapan kadın yönetici ve kadın personele yönelik gerçekleştirilen finansal okuryazarlık eğitim programında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 22 Mayıs'ın bundan böyle Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanacağını hatırlattı. Finansal okuryazarlığın artık bir tercih değil, bir gereklilik haline geldiğini ifade eden Gönül, "Son yıllarda yatırımcı sayısındaki ivmeli artış göz önüne alındığında finansal okuryazarlık seviyesinin artmasının sadece yatırımcılar nezdinde değil piyasaların sağlıklı işlemesi açısından da çok önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Dolayısıyla artık yalnızca bireylerin değil, toplumun tüm kesimlerinin finansal bilgiye erişimi; tasarruf alışkanlıklarından yatırım tercihine, borçlanma davranışından dijital güvenliğe kadar hayatın her alanını doğrudan etkilemektedir. Borsamızda bulunan 2,2 milyon kadın yatırımcımızla biz bu noktada her zaman kadınlarımızı önceliklendirdik. Çünkü kadınlar toplumun temel taşıdır" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARIDIR'

Finansal Okuryazarlık Türkiye Seferberliği kapsamında Kayseri, Adana, Konya ve Hatay'da kadınlara yönelik eğitim seminerleri ve konferanslar düzenledikleri anlatan Gönül, deprem bölgesindeki girişimci kadınlara, kadın kooperatiflerine ve iş kadınlarına özel içeriklerle seminerler verdiklerini dile getirdi. Türkiye'de bir ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığında görevli aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu personel ve ailelerine 'Finansal Okuryazarlık Eğitimi' verdiklerini belirten Gönül, "Kadınların finansal olarak güçlenmesi, sadece bireysel refahı değil; ailelerin, toplumun ve ülkenin refahını da doğrudan etkileyen bir süreçtir. Kadın ne kadar farkındalık sahibi olursa, toplum o kadar dirençli olur. Finansal okuryazarlık, kadının elinde sadece bir bilgi değil; özgürlüğün, eşitliğin ve toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Bu anahtar ile yalnızca kendi yaşamının değil, ailesinin, toplumun ve ülkemizin geleceğinin kapılarını da açacaktır" diye konuştu.