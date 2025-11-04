Haberler

SPK Başkanı Gönül: Fon Manipülasyonlarına Müsaade Etmeyeceğiz

Güncelleme:
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fonları kötüye kullanan portföy yöneticilerine ceza verme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Fonlarda zarar oluşumuna engel olmak için gerekli tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerini belirterek, "Burada sorumluluk tamamen portföy yönetim şirketlerinde, portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve tüm tedbirleri uygulamakta kararlıyız. Kısa zamanda yapıp bunları hayata geçiririz. Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz." dedi.

Gönül, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fonların manipülasyonda kullanılması konusunda bir soru üzerine Gönül, bu konuda fonlara zarar gelmesin diye daha tedbirli davrandıklarını ancak gelinen noktada portföy yöneticilerine çok büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Gönül, şunları kaydetti:

"Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa ceza vermekten çekinmeyeceğiz. Burada sorumluluk tamamen portföy yönetim şirketlerinde, portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve tüm tedbirleri uygulamakta kararlıyız. Kısa zamanda yapıp bunları hayata geçiririz. Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz. Fonlarda içindeki yatırımcı farklı yöneten farklı, yatırımcıya zarar vermeden yönetenlerin gerekli tedbirleri almaya mecbur kılmamız lazım. Buradaki hassas dengelerimiz bu. Yoksa fonlardaki yatırımcının bir günahı yoktur ama yöneticilerin bunları bu şekilde kullanıyor olmalarına müsaade etmemiz mümkün değil.

Bunların hepsini tespit ediyoruz gerekli tedbirleri alacağız. Biz bireysel manipülasyonda rekor cezalar verdik geçen sene. Fakat bireysel manipülasyonla yapamayınca kötü niyetlilerin fonlar üzerinden yapmaya başladığını veya bu konuda bir çabaları olduğunu görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Özellikle portföy yöneticilerinin lisanslarının iptaline kadar giden, portföy yönetim şirketlerinin gerekirse lisanslarının iptal edilmesi konusuna kadar giden tedbirleri hazırladık. Hayata da geçiririz."

Gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirten Gönül, Meclis'in takvimine göre hareket edileceğini, burada tek motivasyonlarının ve tek ana hedeflerinin yatırımcının zarar görmemesi olduğunu vurguladı.

"Halka arzlar ile ilgili yüzde 20-30 civarında başvuru var"

SPK Başkanı Gönül, bazı zirvelerde bunu dile getirdiklerini kaydederek, "Fon yöneticilerini uyardık ama anladık ki artık bu uyarımızı dinlemeyenlere ceza vermenin zamanı gelmiştir. Öncelikle fon yöneticilerinin lisans iptali ile başlarız. Çünkü bu çok önemli. Bütün sorumluluk kendilerinde bu bilinçte olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

Halka arzlar konusundaki bir soru üzerine, Gönül, yüzde 20-30 civarında başvuru oluştuğunu belirterek, "Dosyaların tamamlanması biraz vakit alıyor ama şu anda piyasada zemin uygun olduğunu düşünüyoruz. Yeterince talep var. Son yaptığımız iki halka arz da bunu test ettik." bilgisini verdi.

Gönül, dün yapılan halk arzda yeterince bireysel talep geldiğini gördüklerini dile getirerek, "Bundan sonra biraz daha hızlanarak devam edeceğiz. Piyasanın dinamiği açısından baktığınızda halka arzları aslında sürekli olarak devam etmek lazım. Kendi talebini oluşturmasıyla birlikte zaten yeni yatırımcıyı da çekiyor ve kendi talebini oluşturuyor." diye konuştu.

Bireysel yatırımcının da talebinin olduğunu aktaran Gönül, bu da olduğu sürece SPK'nın halka arzlarına devam edeceklerini bildirdi.

Halka arzlarda da manipülasyona izin vermediklerini kaydeden Gönül, "O tarafta da çok dikkatli davranıyoruz. Piyasayı biraz talep işinde dikkatli davranarak özellikle bireysel talebin gelmesini önemli sayıyoruz. Ona bakarak halka arzlara devam edeceğiz." dedi.

SPK Başkanı Gönül, foreks işlemlerinin izinsiz sermaye piyasası işlemi kapsamında olduğunu bunlar için de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Gönül, "Lisanslı yapanlara diyecek bir şey yok. Orada kaldıraç çok düşük olduğu için Avrupa Birliği'nden biraz daha düşük kaldıraç ile yapıyorlar bu işlemi. Onun için bazı yatırımcıları yurt dışına çekiyorlar ve dolandırıyorlar. Türkiye'de lisanssız foreks işlemi yapanların hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çok sayıda dosyamız var." şeklinde konuştu.

