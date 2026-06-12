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SpaceX, halka arzında 75 milyar dolar kaynak sağladı

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Şirketin hisseleri 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlayacak.

NEW ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, 555,6 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinden oluşan ilk halka arzının fiyatının, hisse başına 135 dolar olarak kesinleştiği bildirildi.

Böylelikle şirket belirlenen hisse fiyatı üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar brüt gelir elde ederken, tüm zamanların en büyük halka arzı gerçekleştirilmiş oldu. Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri de 1,77 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada, şirketin hisselerinin 12 Haziran'da Nasdaq Global Select Market ve Nasdaq Texas borsalarında "SPCX" sembolüyle işlem görmeye başlamasının beklendiği, halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarına tabi olarak 15 Haziran'da tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, SpaceX'in aracı kurumlara, halka arz fiyatından 83,3 milyon adede kadar ek hisse senedi satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdığı aktarıldı.

SpaceX, şirketin halka arz sürecini başlatmak ve hisselerini borsada işleme açmak amacıyla hazırladığı belgeyi mayıs ayında SEC'e sunmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun
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