Son düzenleme sonrası hangi emekli ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli maaş zammına yapılan ek zam oranı yüzde 11,68 olarak açıklandı. Emekli maaşlarına yapılan ek zamla birlikte emekli ve memur maaş zammı eşitlenmiş oldu. Peki yapılan son düzenleme sonrası maaşlar nasıl şekillendi? Detaylar haberimizde...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı eşitlenmiş oldu.
ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimizeOcak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.
Bakan Işıkhan'ın müjdesinin ardından emekliler zamlı maaşlarını araştırmaya başladı.
İşte aylığa göre yeni maaşlar:
ARALIK MAAŞI: 7.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75
- Ek zam farkı: 876,00
ARALIK MAAŞI: 7.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00
- Ek zam farkı: 887,68
ARALIK MAAŞI: 7.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25
- Ek zam farkı: 899,36
ARALIK MAAŞI: 7.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50
- Ek zam farkı: 911,04
ARALIK MAAŞI: 7.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75
- Ek zam farkı: 922,72
ARALIK MAAŞI: 8.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00
- Ek zam farkı: 934,40
ARALIK MAAŞI: 8.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25
- Ek zam farkı: 946,08
ARALIK MAAŞI: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50
Ek zam farkı: 957,76
ARALIK MAAŞI: 8.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75
- Ek zam farkı: 969,44
ARALIK MAAŞI: 8.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00
- Ek zam farkı: 981,12
ARALIK MAAŞI: 8.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25
- Ek zam farkı: 992,80
ARALIK MAAŞI: 8.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50
- Ek zam farkı: 1.004,48
ARALIK MAAŞI: 8.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75
- Ek zam farkı: 1.016,16
ARALIK MAAŞI: 8.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00
- Ek zam farkı: 1.027,84
ARALIK MAAŞI: 8.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25
- Ek zam farkı: 1.039,52
ARALIK MAAŞI: 9.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50
- Ek zam farkı: 1.051,20
ARALIK MAAŞI: 9.050,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13
- Ek zam farkı: 1.057,04
ARALIK MAAŞI: 9.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75
- Ek zam farkı: 1.062,88
ARALIK MAAŞI: 9.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00
- Ek zam farkı: 1.074,56
ARALIK MAAŞI: 9.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25
- Ek zam farkı: 1.086,24
ARALIK MAAŞI: 9.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50
- Ek zam farkı: 1.097,92
ARALIK MAAŞI: 9.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75
- Ek zam farkı: 1.109,60
ARALIK MAAŞI: 9.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00
- Ek zam farkı: 1.121,28
ARALIK MAAŞI: 9.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25
- Ek zam farkı: 1.132,96
ARALIK MAAŞI: 9.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50
- Ek zam farkı: 1.144,64
ARALIK MAAŞI: 9.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75
- Ek zam farkı: 1.156,32
ARALIK MAAŞI: 10.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00
- Ek zam farkı: 1.168,00
ARALIK MAAŞI: 10.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25
- Ek zam farkı: 1.179,68
ARALIK MAAŞI: 10.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50
- Ek zam farkı: 1.191,36
ARALIK MAAŞI: 10.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75
- Ek zam farkı: 1.203,04
ARALIK MAAŞI: 10.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00
- Ek zam farkı: 1.214,72
ARALIK MAAŞI: 10.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25
- Ek zam farkı: 1.226,40
ARALIK MAAŞI: 10.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50
- Ek zam farkı: 1.238,08
ARALIK MAAŞI: 10.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75
- Ek zam farkı: 1.249,76
ARALIK MAAŞI: 10.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00
- Ek zam farkı: 1.261,44
ARALIK MAAŞI: 10.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25
- Ek zam farkı: 1.273,12
ARALIK MAAŞI: 11.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50
- Ek zam farkı: 1.284,80
ARALIK MAAŞI: 11.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75
- Ek zam farkı: 1.296,48
ARALIK MAAŞI: 11.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00
- Ek zam farkı: 1.308,16
ARALIK MAAŞI: 11.300,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25
- Ek zam farkı: 1.319,84
ARALIK MAAŞI: 11.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50
- Ek zam farkı: 1.331,52
ARALIK MAAŞI: 11.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75
- Ek zam farkı: 1.343,20
ARALIK MAAŞI: 11.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00
- Ek zam farkı: 1.354,88
ARALIK MAAŞI: 11.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25
- Ek zam farkı: 1.366,56
ARALIK MAAŞI: 11.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50
- Ek zam farkı: 1.378,24
ARALIK MAAŞI: 11.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75
- Ek zam farkı: 1.389,92
ARALIK MAAŞI: 12.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00
- Ek zam farkı: 1.401,60
ARALIK MAAŞI: 12.100,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25
- Ek zam farkı: 1.413,28
ARALIK MAAŞI: 12.200,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50
- Ek zam farkı: 1.424,96
ARALIK MAAŞI: 12.400,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00
- Ek zam farkı: 1.448,32
ARALIK MAAŞI: 12.500,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25
- Ek zam farkı: 1.460,00
ARALIK MAAŞI: 12.600,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50
- Ek zam farkı: 1.471,68
ARALIK MAAŞI: 12.700,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75
- Ek zam farkı: 1.483,36
ARALIK MAAŞI: 12.800,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00
- Ek zam farkı: 1.495,04
ARALIK MAAŞI: 12.900,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25
- Ek zam farkı: 1.506,72
ARALIK MAAŞI: 13.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50
- Ek zam farkı: 1.518,40
ARALIK MAAŞI: 14.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00
- Ek zam farkı: 1.635,20
ARALIK MAAŞI: 15.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50
- Ek zam farkı: 1.752,00
ARALIK MAAŞI: 16.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00
- Ek zam farkı: 1.868,80
ARALIK MAAŞI: 17.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50
- Ek zam farkı: 1.985,60
ARALIK MAAŞI: 18.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00
- Ek zam farkı: 2.102,40
ARALIK MAAŞI: 19.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50
- Ek zam farkı: 2.219,20
ARALIK MAAŞI: 20.000,00
- Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00
- Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00
- Ek zam farkı: 2.336,00