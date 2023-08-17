Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 2023'ün ikinci çeyreğinde 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu 2023'ün Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan işgücü istatistiklerine göre, Türkiye'deki işsiz sayısında 2023'ün ikinci çeyreğinde on binlerce kişilik düşüş yaşandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %48,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %48,2 oldu. Bu oran erkeklerde %65,7 iken kadınlarda %31,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,4

İşgücü 2023 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 80 bin kişi artarak 34 milyon 914 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %36,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %18,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 1,2 puanlık azalış ile %18,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,1, kadınlarda ise %24,1 olarak tahmin edildi.

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