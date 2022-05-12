Son Dakika | TŞOF Başkan Vekili Yiğiner: 'Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en fazla ölüm trafik kazalarından olmaktadır'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Yiğiner, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en fazla ölüm trafik kazalarından olmaktadır. Sürücülerin eğitimi, özellikle sürekli trafikte bulunmak zorunda olan şoförlerin eğitimi bu anlamda önem kazanmaktadır" dedi.

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim İçin Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti çerçevesinde 2019 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan "Ticari Araç Sürücülerinin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması' başlıklı, 2 yıldır devam eden projenin son faaliyeti olan Final Konferansı toplantısı TŞOF binasında düzenlendi. TŞOF ve Ulusal Ajans arasında imzalanan projenin son toplantısına TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner, Tüm Eğitim Dernekleri Federasyon'u Başkanı Talat Yıldız ve MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kıratlı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner yaptı.

"Amacımız şoförlük mesleğini profesyonel olarak yapmak"

Şoförlük mesleğinin değerinin pandemide daha çok anlaşıldığını belirten TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner, "Özellikle pandemi döneminde Avrupa'da da anlaşıldığı üzere şoförlük mesleğinin önemi bir kez daha ortaya koyulmuş oldu. Tankerde çalışacak şoför bulamadılar gelişmiş ülkelerdeki arkadaşlarımız. Hem Avrupa ülkelerinde olsun hem ülkemizde olsun şu an ciddi anlamda bu işi profesyonel meslek olarak yapacak insanların sayısı da azaldı. Bizim buradaki amacımız tabi ki Avrupa Birliği ile entegre bir şekilde bu işleri yapacağız ama şoförlük mesleğini profesyonel olarak yapmak, daha kalıcı hale getirmek" diye konuştu.

"Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en fazla ölüm trafik kazalarından olmaktadır"

Dünya'da ve ülkemizde en fazla ölüm sebebinin trafik kazası olduğunu belirten Yiğiner, "Şoförlük mesleği ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bir konu olmakla beraber genellikle sürücü belgesi olan kişilerin geçici olarak yaptığı bir iş olarak görülmektedir. Bu bakış açısı da mesleğin ve meslek mensuplarının gelişmesini engellemektedir. Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de en fazla ölüm trafik kazalarından olmaktadır. Sürücülerin eğitimi, özellikle sürekli trafikte bulunmak zorunda olan şoförlerin eğitimi bu anlamda önem kazanmaktadır. Zaman zaman şoförlerimiz ile ilgili şikayetler olmakla birlikte mesleğin disipline edilmesi için birtakım önlemler sürekli gündemi işgal etmektedir" ifadelerine yer verdi.

TŞOF ve Ulusal Ajans arasında imzalanan proje 31 Mayıs'ta sona erecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi