Son Dakika! SGK'dan EYT uyarısı: Başvurular, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayacak

Son dakika! Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. SGK ise çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirterek bir uyarı yayınladı. Metinde, "Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir." denildi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak EYT düzenlemesi, dün akşam Meclis'ten geçerek kabul edildi. Başvuru süreci düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise EYT başvurularıyla ilgili açıklama yaptı.

YASAL SÜREÇ HATIRLATILDI

Açıklamada, 08.09.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatıldı. Başvuru yapacaklara uyarıda bulunan SGK, yasal sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ BAŞVURU YAPTI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kanun henüz Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

"KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ GEREKİYOR"

Konuya ilişkin kanun Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."