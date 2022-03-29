Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakerelerinden gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi! Altın ve dolarda sert düşüş

İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin ardından gelen olumlu açıklamalarla dolar ve altında sert bir düşüş yaşandı. Görüşmelerin ardından Rusya tarafından yapılan "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklaması piyasaların ateşini aldı.

ALTIN 900 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Müzakere öncesi 14,84 civarında olan dolar, olumlu açıklamalarla birlikte 14,67 seviyesine geriledi. 914 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise 892 liraya geriledi.

EURO, STERLİN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 15.40 itibarıyla euro 16,31'den, sterlin ise 19,29'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.435 liradan, cumhuriyet altını ise 5.904 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı ise 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor.