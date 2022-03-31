Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak - Haberler

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Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak

Haberler.com - Emre İliksiz - Ekonomi
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Son dakika: Batı dünyasının Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşılık olarak yeni bir kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Putin, yabancı alıcıların 1 Nisan'dan itibaren Rus doğal gazını ruble olarak ödemesi gerektiğini duyurarak, bu karara uymayan ülkelerle sözleşmelerin askıya alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Batı dünyası başta olmak üzere pek çok ülkenin ve şirketlerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Söz konusu yaptırımlara karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı yeni kararnameyi duyurdu.

Rus gazı ithalatçılarının 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda olduğunun altını çizen Putin,"Doğal gaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler." dedi.

Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak

Öte yandan olası bir gıda krizinin en başta Batı'yı etkileyeceğini belirten Putin, "Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında Putin, bu kararın sinyalini vererek "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın gaz ödemeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açma zorunluluğu getirmesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatı 1000 metreküp başına 1450 dolara çıktı.

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Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Doğalgaz, Rusya, Putin, Dünya, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (3)

Abura Demirel:

puhaha bizde doğalgazı bulduk ama çıkaramadık ! her yıl petrol doğalgaz buluyoruz ama yok

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ferfer:

bize farketmez rusya bugün çıkıp doğalgazı artık bedava tüm dünyaya veriyoruzda dese bizim ülkede doğalgaza yüzde 50 zam yapılır 500 tl gelen faturalar 750 tl gelmeye başlar onada başka bir kulp takar bu iktidar

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engin. :

adam akıllı davranıyor

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