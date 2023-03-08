Son Dakika: Deprem sonrası öğretmenleri ilgilendiren yeni karar! Zorunlu çalışma yükümlülükleri 1 yıl ertelendi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkım yarattı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, yüzlerce insan ise yaralandı. Asrın felaketi nedeniyle deprem bölgesindeki eğitim öğretime bir süre ara verilirken, Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar daha aldı.

1 YIL ERTELENDİ

Bakan Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

217 BİN ÖĞRENCİNİN BAŞKA İLLERE NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan deprem felaketi yaşayan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri alan Millî Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle nakil talebinde bulunan 217 bin 246 öğrencinin başka illere naklini gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, nakil talebinde bulunan öğrencilerin deprem illeri dışındaki 71 ile nakil yaptırdıklarına dikkati çekerek şu bilgileri paylaştı: "Ankara 29 bin 738 öğrenciyle en fazla nakil yapılan il oldu. Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İstanbul 16 bin 186, Konya ise 11 bin 985 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu."

Özer, deprem nedeniyle diğer illerden İzmir'e 8 bin 685, Kayseri'ye 7 bin 312, Bursa'ya 6 bin 537, Muğla'ya 6 bin 133 Aydın'a da 4 bin 863 öğrencinin nakil yaptığını kaydetti.