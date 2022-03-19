Son Dakika: İstanbul'da yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilecek

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışının etkisi sürüyor. Günler öncesinden yapılan uyarılarla birlikte başlayan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün yaptığı paylaşımla motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

YARIN SABAH 10'DA YASAK BİTECEK

Kar yağışının etkisini yarın azaltacağı öngörülürken Vali Yerlikaya, yeni bir paylaşımda bulunarak motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin 20 Mart Pazar günü saat 10.00 itibariyle trafiğe çıkabileceklerini açıkladı. Öte yandan Yerlikaya, "Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: KAR YAĞIŞININ EN YOĞUN YAŞANACAĞI GÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. Twitter'dan canlı yayını paylaşan İmamoğlu, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notunu düştü.

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.

SAAT 12.00 VE 24.00 ARASINA DİKKAT

İmamoğlu'nun ardından bir uyarı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Kent genelinde 12.00-24.00 saatleri arasında kuzey kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini belirten Yerlikaya, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.