Konya haber: Konya Ovası'nda kavun hasadı zamanı

Konya Ovası'nda kavun hasadı zamanı

Konya ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz:

"Kavundaki aromayı ve lezzeti arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi Konya iklimi"

KONYA - Konya'nın Çumra ilçesinin en büyük gelir kaynaklarından biri olan ve bu yıl coğrafi işaretle işaretlenerek tescillenen Çumra kavununun üretim ağı her geçen yıl artıyor. Konya ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Kavundaki aromayı ve lezzeti arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi Konya ikliminden kaynaklandığını belirtirken, üreticiler ise desteklerin arttırılmasıyla üretim ağının daha yüksek seviyelere çıkacağını söyledi.

Kavun, Çumra bölgesinde farklı tat ve aromasıyla bu yıl coğrafi işaretle işaretlenip tescil edilmiş bir ürün oldu. Konya bölgesinde 15 bin dekar alanda kavun üretim yapılırken, çiftçiler tarafından yaklaşık olarak dekar başına 5 ile 6 ton civarı verim alınıyor. Nisan ayı başında ekimi başlayan kavununda hasat, Ağustos ayı sonlarına kadar kademeli olarak devam ediyor. Çiftçiler ise, ekiminden hasat zamanına kadar olan sürede kavuna gözü gibi bakıyor. Hasatta sabahın ilk ışıklarında sapı kesilmeye başlayan kavunlar, insan gücüyle tek tek tarladan toplanıyor. Üç kademeli olarak hasat işleminden geçirildikten sonra kavunlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Küçük bir bebeğe bakar gibi bakıyoruz"

Çumra bölgesinde kavun üretiminin son yıllarda artmaya başladığını anlatan çiftçi Ramazan Akyol, "Ekim önceden bu bölgede çok azdı ve 10 yıldır senedir artmaya başladı ama yine de az üretim. Çumra bölgesinde 5 veya 6 çiftçi var kavun ve karpuzla uğraşan, başka yok. Öbür mahsullerimize bakıldığında zahmetli iş olduğu için ekim çok az. Kavun karpuz üretiminde el emeği çok. Ben bu yıl 30 dönüm üretim yaptım. Ben bunu 60 dönüm de yapmak isterim. Ama maliyet geçen seneye baktığın zaman artıyor. Maliyetler biraz daha aşağı olsa ben bu üretim alanını daha çok arttırırım. Bizden çıkış fiyatı yeterli şükür ama biraz daha olsa iyi olur. Yani fiyatımız şu an normal. Mesela bu sene kilosunu 4 liradan çıkartıyoruz tarlada. Küçük bir bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Zahmetli bir iş alanı her gün tarladayız. Hastalığına, suyuna, ilacına verimine kalitesine her gün her şeyiyle ilgileniyoruz. Hasat zamanına kadar tarladan hiç çıkmıyoruz" dedi.

Kavunun lezzetinin bölgesel iklimden kaynaklandığını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Satış fiyatları da bekledikleri fiyat bandında gidiyor. Yani şu an tarlada hasat edilen kavunlar, çiftçilerin istedikleri fiyatlarda hallere satışı yapılıyor. Tabii biraz daha arttırılması gerekiyor bu fiyatların ama son tüketiciye ulaşana kadar maliyetleri de göz önünde bulundurduğu zaman şu anki fiyatlar makul gözüküyor. Kavun üretimi çok meşakkatli bir iş, buğday ve arpa üretimi gibi değil. Yani bir fiil tarlada işçiyle toplanıyor, ciddi emeklerin harcandığı bir meslek aslında. Biraz meşakkatli olduğu için bu iş arttırma yolunda gidersek, makineleşme biraz daha bu işin ekim alanlarının artırılması yönündeki çalışmaları tetikleyecek gibi duruyor. Onun dışında çiftçilerin bunu yavaş yavaş öğrendiklerini gördük. Çünkü, hiç bilinmediği bir dönemde kavun sonradan ekilip birden yaygınlaşmaya daha sonrasında da tüm Türkiye genelinde bilinir hale gelmeye başladı. Tabii buranın İklimi ve toprak şartları bunun en büyük etkenler arasında. Kavundaki aromayı ve lezzeti arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi de tabii ki Konya bölgesinin iklimi. Bu bölgede bunun yaygınlaştırılması için teşviklerin biraz daha arttırılması gerekiyor" diye konuştu.