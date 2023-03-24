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Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu

Ekonomi Haberleri

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 900 TL'lik artışla 1100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 16 maddeden oluşan düzenlemeye emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesi de eklenecek.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili de konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıklayarak, "7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mustafa Elitaş Ekonomi Haberler Son Dakika

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

İkibin lira çok olur.. Kendisiyle bir kg kıyma bile alınamayan en büyük banknottan 10 tane eder. Say say yok, bozdur bozdur harca..

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Bayram Çavuş:

O PARALAR PUL OLDU SANDIKDAN ÇIKMANIZ ÇOK ZOR

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Bayram Çavuş:

SANDIK DA GÖRÜŞÜRÜZ

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500
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