Son Dakika: Emeklilerin bayram ikramiyesi 2 bin TL oldu

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 900 TL'lik artışla 1100 TL'den 2 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

İKİ BAYRAMDA TOPLAM 4 BİN TL ÖDENECEK

Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Elitaş, konuyla ilgili düzenlemenin torba yasada yer alacağını kaydetti. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 16 maddeden oluşan düzenlemeye emekliye verilen bayram ikramiyesinin tutarının 2 bin liraya yükseltilmesi de eklenecek.

"7 BİN 500 TL ÜSTÜ MAAŞI OLANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILMAYACAK"

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili de konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıklayarak, "7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak" ifadelerini kullandı.