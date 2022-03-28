Son Dakika: Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi
Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonra açıklamalarda bulundu.
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