Son Dakika: Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi - Haberler

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Son Dakika: Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Haberler.com - Servet Uzun - Ekonomi
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Son Dakika: Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonra açıklamalarda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Servet Uzun
Servet Uzun
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KDV Desteği, Kdv, Ekonomi, Güncel, Haberler

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