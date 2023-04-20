Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Tüm Türkiye'de doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak

Son dakika: Karadeniz gazının devreye alınması töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa müjde verdi. Erdoğan, "Tüm Türkiye'de ısınma dahil tüm doğal gaz kullanımı 1 ay ücretsiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının devreye alınması törenine katıldı. Türkiye için tarihi bir gece yaşanırken, Karadeniz gazının ilk fazı sisteme bağlandı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada vatandaşa iki müjde birden verdi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

"BEDAVA GAZINIZ HAYIRLI OLSUN"

Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun.

"1 AY BOYUNCA TÜM DOĞAL GAZ KULLANIMI ÜCRETSİZ"

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."