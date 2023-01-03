Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emekli maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaş zam oranını açıkladı. Erdoğan, "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini aralıkta yüzde 1,18, yıllık olarak ise yüzde 64,27 olarak açıkladı. Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak. Tüm gözler bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen refah payına çevrildi.

"YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIMIZIN MÜJDESİNİ VERİYORUM"

Bugün Ankara'da bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Enflasyondaki yükselişi dikkate alarak memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, sözleşmeliye kadro, ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Memur-Sen Başkanımız Ali Yalçın kardeşime ve yönetim kurulu üyelerine gönüllerimizi bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizde ve yurt dışında devletimiz adına görev yapan tüm kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının yeni miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, bereketli, huzurlu bir yıl diliyorum.

"BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ OLARAK GÖRÜLEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

İlk günlerini yaşadığımız 2023 senesini, bu yılın tarihimiz ve hedeflerimiz açısından ifade ettiği anlama ve öneme uygun bir şekilde karşılıyoruz. Dün 2022 yılına ait ihracat ve dış ticaret rakamlarını millerimizle paylaştık. Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihini nen yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolarlık bir ihracat yapan Türkiye'den hamdolsun dünyanın her ülkesine ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görülen bir ülke konumuna geldik. İnşallah 2023 senesini diğer alanlarla birlikte ihracatta da hedef ve ölçek büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz.

Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın aynı aralık ayına göre de yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık.

"SÖZLEŞMELİ PERSONELİMİZİN KADROLARINA DÜZENLEME YAPIYORUZ"

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi, sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimali ile karşılaşmayacak. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Aynı çatı altında görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

"BAZI SENDİKALARIN PİYON OLARAK KULLANILDIĞINI GÖRDÜK"

Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir. Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum. Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.

"BELEDİYELERDEN ATILANLARIN HEPSİ YASAL DÜZENLEME İLE GÖREVLERİNE DÖNECEK"

Günümüz Türkiye'sinde artık bu sendikacılık anlayışının hiçbir hükmü kalmamıştır. Ülkemiz son 20 yılda ayağına vurulan diğer prangalarla birlikle ideolojik sendikacılıktan kurtulmuştur. Büyükşehir Belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü gördük, memurlarımızı gördük mü gördük. İşte şimdi onların hepsi yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler. Attığımız bütün bu adımlarda Memur-Sen gibi kuruluşlarımızın da payı var. Memur-Sen daima milletin ve milli iradenin safında yer almıştır. 27 Nisan bildirisinden Gezi Olayları'na, 15 Temmuz ihanetine kadar tüm saldırıların üstesinden Memur-Sen camiasıyla birlikte geldik.

"KİMSENİN HAYAT TARZINA MÜDAHALE ETMEDİK"

Her mücadelemizde yanımızda bulduğumuz Memur-Sen'le gelecekte de omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Kardeşlerim son 20 yılda bir taraftan saldırıları göğüslerden diğer taraftan da milletimizin her bir bireyine hizmet ettik. Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmedik. Tüm vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna, samimiyetle riayet ettik. Elbette bu süreçte hemen her yıl kamu görevlilerimizin haklarını iyileştiren adımlar attık.

Konut edindirme yardımı kısa adıyla KEY, yıllarca vatandaşımızdan kesilen toplam 20.3 milyar liranın hak sahiplerine ödenmesini biz gerçekleştirdik. Ey CHP, sizler halkımızdan bu paraları topladınız. 17,1 milyar lira tutarındaki kaynağı, onları da çalışanlarımıza yine biz ödedik. Ne dedik devlet vatandaşına borçlu olamaz, bunu ödeyeceğiz dedik. 6'lı masada olanlar var ya, onlar bu süreci iyi bilirler. İçlerinde bir tanesi var, devlet olarak bunu hemen ödeyeceksin diyen benim, bu talimatı veren benim. Ve bunları şakır şakır ödedik. Ayrıca YAŞ kararlarıyla TSK'dan ilişiği kesilen subayların haklarını iade ettik. Memurlarımızın hafta sonu tatillerinde izinsiz şehir dışına çıkma yasağına son verdik. Kurumlar arası ücret dengesini tesis ettik. 2011 ve 2013'te yaptığımız düzenlemelerle 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik."