Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere bayram müjdesi: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar programında bir araya gelerek burada açıklamalarda bulundu. Öğrencilere bir de müjde veren Erdoğan, "İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların, diğer yandan ise yoksulluk. Hepsinin üzerine bir de 12 Eylül darbesinin altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımızda hem koalisyonların yol açtığı siyasi istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürdüler.

"ÖZELLİKLE KIZ EVLATLARIMIZIN YAŞADIĞI SIKINTILARI ASLA UNUTMAM"

Özellikle kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onları aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam. Ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AK Parti'nin ülkemize kazandırdığı eserler ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte sizlerde ülkemizin yaşadığı sınamalara şahit oldunuz.

"ARTIK UZAY İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Hamdolsun şu anda Suriye'nin kuzeyi ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekatı yürüyor. Bugün 45 tane terörist artık bedeli ödediler ve bütün inlere mağaralara komandolarımız giriyor. Aramalar devam ediyor. Bu sayı artacak. Ama 3 tane şehidimiz var. Ve bütün şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı şekilde bunlara bedeli ödetecek.

"KÖPRÜLERİ DEVLETİN KASASINDAN PARA HARCAMADAN YAPTIK"

Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı. Bunları devletin kasasından para harcamadan Yap İşlet Devret modeli ile yaptık.

"HER VİLAYETTE ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

Göreve gelirken ülkemizi 4 temel ilke üzerinde yükselteceğimizi açıkladık. Eğitim, sağlık, adalet. İlk sıraya eğitimi koyduk. Üniversite kapılarında yığılmalar vardı. Şimdi hiç kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'e çıkardık. Türkiye'nin her vilayetinde üniversitemiz var. Yurtlarımızın sayısın 190'dan 782'ye çıkardık.

Geçen hafta kimseye haber vermeden Hakkari'ye gittik ve iftarımızı askerimizle yaptık. Sonra şehre giderek gençler ve hocaların bulunduğu bir mekanda sohbet yaptık.

"BU YIL KREDİ VE BURS ALAN 1304 ÖĞRENCİMİZ VAR"

Yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 850 TL nakdi, ayrıca internet ve diğer imkanlar sunuyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1304 bin öğrencimiz var. Sporda en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin her bir yerine statlar, kapalı spor salonları ve sahalar yaptık."