Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları için 5 müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe'de gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirmeyi de kapsayan 5 müjde birden verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde gece gündüz gayret gösteren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yerli aşımız TURKOVAC'ın geliştirilmesi başta olmak üzere uluslararası başarılara imza atan hekimlerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Bizim medeniyetimiz ve kültürümüzde hekimlik mesleği hikmet dediğimiz en üst bilginin seviyesinde değerlendiriliyor. Hekimlik mesleği ve ilmini ifade eden tıp kelimesinin okullarımızda yaşıyor olması da ayrıca önemlidir. Sizler herhangi bir uğraşın değil, insanoğlunun sahip olduğu bilginin en üst seviyesinde görülen bir ulvi bir mesleğin temsilcilerisiniz.

"HEKİMLERE HEM İHTİYACIMIZ HEM DE VEFA BORCUMUZ VAR"

Salgın döneminde faaliyete geçirdiğimiz hastanelere isimlerini verdiğimiz hekimlerimiz ortak özellikleri ile ön plana çıkmıştır. Bu ülkenin hekimlere hem ihtiyacı vardır hem de vefa borcu vardır. Ben bu vesile ile ebediyete uğurladığımız tüm hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Türkiye'nin potansiyeli hekim gücü yetiştirmeye yettiği gibi, küresel bir sağlık merkezi olma yolunda da ilerlemektedir. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da hala sıkıntılarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Bir süredir kesintisiz uğradığımız saldırılar, ister istemez önceliklerimizi değiştirdi. Çıtayı yükseltecek çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz.

YURT DIŞINA GİDEN DOKTORLAR

Hekimlerimizin çalışma ortamlarını geliştirerek, yardımcı personel sayısını artırarak hep şartları iyileştirmeye çalıştık. Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor. Biz ülkemizin büyük fedakarlıklarla ve sabırla yetiştirdiği her bir hekimden istifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tıpkı diğer pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de çok uzak olmayan bir gelecekte istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 5 MÜJDE