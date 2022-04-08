Son Dakika: Kılıçdaroğlu bu kez de Et ve Süt Kurumu'nda! İçeri alınmadı, kapıda açıklama yaptı

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya alınmamış ve kapı önünde yaptığı "Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalara ana muhalefet partisi liderine açıklanmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Türkiye'nin geldiği nokta açısından önemlidir" açıklamasıyla gündem yaratmıştı.

TÜİK VE MEB'TEN SONRA ET VE SÜT KURUMU'NA GİTTİ

TÜİK ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda da benzer bir durumla karşılaşan CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam da yeni bir ziyaret daha yapacağını açıkladı. Twitter hesabından, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et Ve Süt Kurumu'ndan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir dönüş alamadığını belirten Kılıçdaroğlu bugün saat 10.00'da kurumu ziyaret edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et Ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış."

"HİÇBİR ÇOCUĞUN YATAĞA AÇ GİRMEMESİ LAZIM"

CHP lideri bugün tam da belirttiği saatte Et Ve Süt Kurumu'nun önünde hazır bulundu. Kılıçdaroğlu'nu burada kalabalık bir basın ordusu karşıladı. Kurumun önünde kısa bir açıklama yapan CHP lideri, "Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların, dul ve yetimlerin haklarını savunmak için. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca insanın düşük zam almasının yolunu açıyordu. Buna toplumun dikkatini çekmek için TÜİK'e gitmiştim. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı kamuoyuna duyurmak için MEB'e gitmiştim. Türkiye'de KPSS'de dereceye giren pek çok genç üzülerek ifade edeyim sözlü sınavda elenmişlerdi torpilleri olmadığı için.

Bugün Et Ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bu çok ama çok önemlidir. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok. Herkesin karnı tok' diye bir açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok." ifadelerini kullandı.

"ET VE SÜT KURUMU ÜRETİCİNİN YANINDA OLMALI"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan Saray'a ve yetkililerine çağrı yapıyorum, 5'li çeteye sağlanan olanakların, verilen dolarların en azından binde birini yoksul aileler için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Bugün süt üreticileri perişan. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi aile çocuğuna süt verebilecek? Daha önce yaptığımız gibi Ramazan Bayramı'ndan sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Benim yaptığım çağrı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Ben Türkiye'nin itibarını koruyorum. Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı."

NE OLMUŞTU?

Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz haftalarda et fiyatlarına yüzde 48 oranında zam yapmıştı. Gündem olan bu fiyat artışının ardından kurumun Genel Müdürü Osman Uzun ise zam gerekçesini, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık" sözleriyle açıklamıştı. Bu sözler kamuoyunun tepkisini çekti.

Gündeme oturan açıklamaları sonrası Osman Uzun, genel müdürlük görevinden alındı. Yerine ise Mustafa Kayhan getirildi.