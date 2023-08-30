Son Dakika! Çalışma Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zamla ilgili açıklama yaptı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği son toplantıyı işaret eden Bakan Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

MEMURLARIN GÖZÜ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği 5. ve son toplantıya çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri yeni zammın ne olacağını merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

"YARIN SÜRECİ SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, kurulun son toplantısını işaret etti. Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

KURULUN VERDİĞİ KARARA İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

MEMURUN YÜZDE 44 ZAMMI CEPTE



Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024'te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır." demişti.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

"Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;