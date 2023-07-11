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Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici

Ekonomi Haberleri

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını ve net rezervlerin 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdiğini açıkladı. Şimşek bu durumu, "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" sözleriyle değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 108 milyar dolar seviyesine çıktığını, iyileşmenin devamı için gereken adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

"NET REZERVLER 14.2 MİLYAR DOLAR İYİLEŞME GÖSTERDİ"

Bakan Şimşek paylaşımında, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek'in gündem yaratan açıklaması şöyle devam etti: "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici

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Haberler.com / Ayça Elal - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (22)

mekanci1 genc:

Kit lere kadro vardi hani son dosya bizdik yinemi husran yinemi 5 sene daha

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KUL HAKKI:

Faiz artıracağız deyip dolar düşecek algısı yarattiniz millet dolarlarini ucuzdan bozdurdu . Milletin bozdurdugu dolarları merkez bankası aldı bu şekilde dolar arttı. Rezervleri bu şekilde milletin hakkını alarak artırdıniz sanki üretimle mi artirdiniz daha ne diyim ben size

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KAHRAMAN KAYA :

isveç de müslümanlığa ve bize karşı yapılanlar unutulacak. tükürdüğünü yalayan bir millet olacağız, inşallah ülke olarak bu duruma düşmeyiz biz çaresi değiliz dünya bize muhtaç önce bu algıyı kendilerinde görmeliler başımızdakiler

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