Son Dakika! Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar seviyesine çıktı, bu hızlı artış cesaret verici

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını ve net rezervlerin 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdiğini açıkladı. Şimşek bu durumu, "Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" sözleriyle değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası döviz rezervlerinin 108 milyar dolar seviyesine çıktığını, iyileşmenin devamı için gereken adımların atılmaya devam edeceğini belirtti.

"NET REZERVLER 14.2 MİLYAR DOLAR İYİLEŞME GÖSTERDİ"

Bakan Şimşek paylaşımında, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir" ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek'in gündem yaratan açıklaması şöyle devam etti: "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."