Son Dakika! Bakan Nebati: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı vergi dilimleri hakkında açıklamada bulundu. Bakan Nebati, çalışanların yıllık ödeyeceği verginin 120.096 TL'lik diliminden muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile iş yerlerinin yemek parası istisna tutarının 110 liraya, yol parası istisna tutarlarının da 56 liraya çıkarılması nedeniyle çalışanların alacağı yardımların bedeli artmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı için nasıl bir vergi dilim tarifesi düzenleyeceği merak ediliyordu. Hem işverenlerin hem de çalışanların beklediği düzenleme ile ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, çalışanların yıllık ödeyeceği verginin 120.096 TL'lik diliminden muaf tutulacağını açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme ile iş yerlerinin yemek parası istisna tutarının 110 liraya, yol parası istisna tutarlarının da 56 liraya çıkarılması nedeniyle çalışanların alacağı yardımların bedeli artmış olacak.

"VERGİ DİLİMLERİNDE ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamaları şu şekilde: "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

"GELİR VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNAYA YANSIDI"

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

"TÜM ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR 12 BİN 96 TL'LİK TUTARDAN MUAF TUTULACAK"

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

"HER BİR ÇALIŞAN 17 BİN 827 TL'DEN MUAF TUTULMUŞ OLACAK"

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

"YOL VE YEMEK PARASI VERGİ İSTİSNASINDA ARTIŞ OLACAK"

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz."