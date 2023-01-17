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Son Dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar

Ekonomi Haberleri

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT için tarih verdi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını kaydeden Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) konusunda milyonların gözü artık Meclis'e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi. Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti EYT Politika Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

bekir yapici:

sayet mayista secim varsa bu karar resmen 1-2 ay önceden secime yatirim anlamina gelir.

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Murat Erzine:

Maaşlar hangi aydan geçerli olacak önemli olan o geciktire bildiğiniz kadar geciktiriyonuz. Ocak ayından olsun bari işe yarasın

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VATANDAŞ:

Hem çalış hem ememkli maaşı al. Ne güzel memleket. Birde vergi indirimi olsun. Çalışamayak duruma geldiğinizde emekli maaşıyla gecinebilmeniz dilegimle...

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