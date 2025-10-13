Sompo Sigorta, Otomotiv Acenteleri ile Buluştu

Sompo Sigorta İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirdiği etkinliklerde otomotiv acenteleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta'nın 120 acente yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği etkinliklerde, karşılıklı işbirliğini güçlendirecek fikirler paylaşılırken 2026 stratejileri ele alındı.

Etkinlikler, Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan, Bireysel Teknik Genel Müdür Yardımcısı Şirzat Çetinkaya ve Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Arslan ev sahipliğinde düzenlendi.

Kahvaltı konseptinde gerçekleştirilen buluşmalarda, şirketin üst düzey yöneticileri ve otomotiv acenteleri, 2026 hedefleri ve sektörel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Kampanyalardan hasar süreçlerine, fiyat rekabetinden teknik ve operasyonel süreçlere kadar işleyişin her alanına dair konuların değerlendirildiği etkinlik, Sompo'nun otomotiv acentelerine verdiği değer ve sürdürdüğü bağlar açısından önem taşıdı.

Etkinlikleri her yıl düzenlemeyi hedefleyen Sompo Sigorta, sahadan gelen geri bildirimlerle ortak başarı kültürünü pekiştirmeyi ve iş ortaklarının deneyimlerini iş stratejilerine entegre ederek, sürdürülebilir büyümeyi birlikte şekillendirmeyi amaçlıyor.