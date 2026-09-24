Haberler

Soma B Santrali'nin icra satışında ikinci açık artırmada 4'lü ortaklık bekleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma B Santrali'nin icra satışında ikinci açık artırmada 4'lü ortaklık bekleniyor
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soma B Termik Santrali'nin icra satışı için düzenlenecek ikinci açık artırma 30 Eylül'de yapılacak. İlk artırmaya teklif gelmezken sektör kaynakları, Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurup ikinci artırmada teklif vermesinin beklendiğini belirtiyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Konya Şeker'in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali'nin icra yoluyla satışı için gerçekleştirilecek ikinci açık artırma öncesinde önemli bir ortaklık gündeme geldi. Sektör kaynakları, ikinci açık artırmanın bu ayın sonunda yapılacağını belirterek, "İlk açık artırmaya teklif gelmedi. Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurması ve ikinci açık artırmada teklif vermesi bekleniyor" dedi.

Konya Şeker'in kontrolündeki Soma B Termik Santrali, Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) olan 20 milyar lirayı aşkın borcu nedeniyle icradan satışı çıkarıldı. Santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de başladı ve 14 Eylül'de sona erdi. Teklif veren çıkmadı.

İkinci açık artırma, 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve sonuçları ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

4'LÜ ORTAKLIK

İkinci açık artırma öncesinde alıcı olarak önemli bir ortaklık gündeme geldi. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "İlk açık artırmaya teklif gelmedi. Limak, IC Holding, Akçadağ ve Çelikler grubunun ortaklık kurması ve ikinci açık artırmada teklif vermesi bekleniyor. Sektörde bu yönde bir beklenti söz konusu" değerlendirmesini yaptı.

Kaynaklar, bu aşamada da satışın sonuçlanmaması durumunda yeni bir aşamaya geçileceğini ifade ederek, "Alıcı ve satıcı pazarlığı ile Soma B Termik Santrali'nin satışı söz konusu olacaktır" dedi.

13,8 MİLYAR TL DEĞER BİÇİLDİ

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar lira değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 de KDV eklenecek.

Kaynaklar, İcra ve İflas Kanunu uyarınca, icradan satışa çıkarılan menkul veya gayrimenkulün birinci ve ikinci açık artırmalarında satışın yapılabilmesi için bilirkişinin belirlediği değerin en az yüzde 50'sine ulaşılmasının zorunlu olduğunu anımsatarak, "İkinci açık artırmada santral ve taşınmazları için belirlenen (13,8 milyar TL) değer yarıya yarıya düşürülebilir. İkinci açık artırma sonunda olası teklif ya da tekliflerle birlikte miktar da ortaya çıkacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA
Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

Gece yarısı açıklandı! Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da deprem
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var

"Beni öldürmek istiyorlar" diyerek isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı! İki kelimeyle duyurdu: Devam etmiyoruz

Rabia Soytürk aşk defterini kapattı: Devam etmiyoruz
Zelenskiy açıkladı! Esir alınan Kuzey Kore askerleri Güney Kore'ye gönderildi

Savaş sürerken Zelenskiy'den Kim'i küplere bindirecek esir hamlesi
Hastane dönüşü kavganın ortasında kaldılar! Otomobile isabet eden kurşun 9 yaşındaki Muhammed Emir'i öldürdü

Arabalarına kurşun girdi! Pazartesi okula başlayacaktı
İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ operasyonu! Adreslerden bakın ne çıktı
Gören dönüp bir daha baktı! Dubai'deki galeride servet yatıyor

Milyonlarca insanın hayali burada yatıyor!
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu