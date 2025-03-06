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Söke'de Sulama Planlaması Tepkisi

Söke'de Sulama Planlaması Tepkisi
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Aydın'ın Söke ilçesinde, sulama planlamasına dair endişelerini dile getiren sektör temsilcileri, sulama takviminin erken belirlenmesini istemiyor. Baraj doluluk oranlarının geçmişteki gibi düşük olmasının tekrarından kaygı duyuluyor ve toplantılar düzenleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde sulama planlaması ile ilgili endişelerini dile getiren sektör temsilcileri bu yılki sulama planlamasının erkenden yapılmasına karşı olduklarını, sulama takviminin en erken 15 Nisan, en geç ise Mayıs ayının ilk haftasında belirlenmesi gerektiğini savundu

Aydın Valiliği ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nce, Büyük Menderes Havzası'nda barajlardaki doluluk oranlarına göre yeni bir sulama planlaması yapılması kararlaştırıldı. Aydın ve Denizli illerini de kapsayan bu karar, bölgenin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Söke'de tepkiyle karşılandı. Planlamaya yönelik itirazlar çerçevesinde, Söke Ovası Sulama Birliği'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Söke ve Didim Ziraat Odaları Başkanları Mustafa Tanyeri ve Hilmi Dönmez, Söke ve Didim Ticaret Odaları Başkanları Metin Sakalar ve Hilmi Erbaş, Söke Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Trakya Birlik Söke Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Yılmaz Gültekin, Ulusal Pamuk Konseyi önceki Başkanı Bertan Balçık ve çiftçiler katıldı. 1,5 saat süren toplantının ardından, ortak bir açıklama yapıldı. Sulama planlaması ile ilgili endişelerini dile getiren bölge temsilcileri, geçtiğimiz yılın yaz sulamasında barajlardaki doluluk oranının yüzde 51 seviyesinde olmasına rağmen, Söke Ovası'na suyun geç verilmesi nedeniyle ciddi verim kaybı yaşandığını vurguladı. Bu yılki sulama planlamasının erkenden yapılmasına karşı olduklarını belirten yetkililer, sulama takviminin en erken 15 Nisan, en geç ise Mayıs ayının ilk haftasında belirlenmesi gerektiğini savundu. Geçen yıl yaşanan verim ve ekonomik kaybın tekrarının bölge çiftçisini zor durumda bırakacağını belirten yetkililer, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ile bir görüşme yapma kararına vardı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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