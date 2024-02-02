Söke'de Ocak Ayında 5 Bin 886 Ton Pamuk İhraç Edildi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Söke'de Ocak ayında 5 bin 886 ton pamuk ihraç edildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda denetimleri aralıksız devam ederken, ihracatı yapılacak ürünlerin de işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ocak ayı verilerini paylaştı. Verilere göre Söke'de Ocak ayında 87 adet gıda satış yeri, 92 adet gıda toplu tüketim yeri ve 10 adet gıda üretim yeri olmak üzere toplam 189 gıda işletmesi denetlendi.

Önemli ihracat ürünlerine sahip Aydın'da ihracatı yapılacak ürünler için işlemler de yapılırken Söke'de Ocak ayında 208 ton taze sebze, 90 ton taze meyve, 243 ton işlenmiş ürün ve 5 bin 886 ton pamuk ihracat işlemleri gerçekleştirildi. - AYDIN