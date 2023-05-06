- Soğan fiyatları tarlada 6-7 liraya kadar düştü, ürünler tarlada kaldı Soğanda ürün bolluğu yaşanırken fiyatlar dip yaptı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Vatandaşlar 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek" Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düşerken...

- Soğan fiyatları tarlada 6-7 liraya kadar düştü, ürünler tarlada kaldı

Soğanda ürün bolluğu yaşanırken fiyatlar dip yaptı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Vatandaşlar 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek"

ADANA - Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düşerken soğana talep olmayışı nedeniyle tarlada kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek" dedi.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor.

İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-7 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi. Ancak kent genelinde soğana talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kaldı. Ancak üreticiler ve tüccarlar, Mayıs ayı sonunda soğanı yurt dışına ihraç etmek istiyor.

Bu sene 23 bin ton ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken verim bolluğu da yaşanıyor.

"Soğan fiyatları dip yaptı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirtti. Doğan, "Yaklaşık 1 ay boyunca soğan fiyatları hiç düşmedi. Kilogramı 17-18 liradan soğanlar piyasaya girdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden işçi gelmediği içinde soğanlar toplanamadı ve fiyatlar yüksek seyretti. 3-4 gündür soğan fiyatları tam dip yaptı. Şuanda soğanın tarlada toptan kilogram fiyatı 7-8 lira arasında. Hatay soğanı da Adana soğanından 1-2 lira daha fazla" diye konuştu.

"Soğan sökümü ağırlaştı"

Adana ve Hatay'da hasadın yüzde 40'ının yapıldığını vurgulayan Doğan, "Soğanın yüzde 60'ı halen tarlada duruyor. Soğan artık kırmızı kabuk bağladığı için raf ömrü de arttı. Eğer ay sonu soğan için yurt dışı kapıları açılmazsa soğan tarlada kalacak. Şuanda soğan sökümü ağırlaştı. Piyasanın isteğine göre soğan sökülüyor. Haziran'ın sonuna kadar soğan hasadı bölgemizde sürecek" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini anlatan Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Marketteki yüksek fiyatlar 3-4 gün önce sökülen soğan fiyatları. Şuanda soğan tarlada tüccar tarafından kilogramı 6-7 liradan sökülüyor ve marketlere ulaşması 8-9 lira. Hal ve marketlerde 10-15 liradan satılacaktır. Fiyatlar 3-4 gün sonra yansır. Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek. Hatta benim bu 6-7 lira dediğim soğan en kalitelisi. 2'nci kalite soğanlar 3-4 liradan sökülüyor.