SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları'ndan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı İş Birliği

SOCAR Türkiye ve Türk Hava Yolları arasında Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında iş birliğini kapsayan "Mutabakat Zaptı" Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binasında dün düzenlenen törenle imzalandı. Törene her iki kurumun üst düzey yöneticileri katılırken, imzalanan mutabakat, enerji ve havacılık sektörlerinde sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm açısından stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

Törende konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, sürdürülebilirliğin SOCAR Türkiye'nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "SOCAR Türkiye olarak, grup şirketimiz STAR Rafineri'nin yüksek üretim kapasitesi, ileri rafineri teknolojilerimiz, dijitalleşme odaklı modern operasyonlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde güçlü bir altyapıya sahibiz. Enerji sektöründeki teknik bilgi birikimimiz ve entegre iş modelimiz, bize yalnızca bugünün değil, geleceğin yakıtlarını da üretme imkanı sunuyor.

Geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor; çevresel ve toplumsal etkileri gözeten bir dönüşüm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Türk Hava Yolları ile birlikte atılan bu stratejik adım, yalnızca sektörlerimiz için değil, aynı zamanda gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya vizyonuna katkı sağlayacak bir girişim. Türkiye'nin havacılık sektöründeki stratejik konumunu da değerlendirerek, bu süreci Türk Hava Yolları gibi güçlü bir dünya markasıyla birlikte yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Jet yakıtı alanındaki mevcut iş birliğimizi sürdürülebilirlik ekseninde derinleştirdiğimiz bu çalışmaların, yolculuğumuzun yalnızca bir başlangıcı olduğuna ve birlikte çok daha büyük etkiler oluşturabileceğimize yürekten inanıyorum. Başta Türk Hava Yolları yönetimi olmak üzere, bu ortak vizyonun somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iş birliğimizin kurumlarımız, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi de yaptığı konuşmada, iş birliğinin sektörel dönüşüm açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları ifade etti: "Türk Hava Yolları olarak, operasyonlarımızda emisyon azaltımına yönelik uluslararası hedefler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı, bu yolculuğun en somut ve uygulanabilir araçlarından biri konumunda. SOCAR Türkiye ile imzaladığımız bu mutabakat, mevcut yakıt tedariki alanındaki güçlü iş birliğimizi, çevresel fayda sağlayabilecek yeni bir boyuta taşıyor. Bu adım, yalnızca yakıt tedarikinde alternatif oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda SAF kullanımının operasyonlarımıza entegrasyonu ve bu alandaki üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da zemin hazırlayacak. Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunarken, ülkemizin bu alandaki potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Küresel havacılığın geleceği, yalnızca tek taraflı çabalarla değil, güçlü ve kararlı ortaklıklarla şekillenecek. Bu nedenle SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu sürecin, hem kurumlarımız hem de ülkemizin havacılık sektörü için uzun vadeli değer oluşturacağına inanıyoruz. İş birliğimizin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

İmzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte mevcut jet yakıtı iş birliği de SAF alanına da taşınırken, bu ortaklık aynı zamanda bölgesel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik daha geniş kapsamlı projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturacak.

SOCAR Türkiye'nin hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da sürdürülebilirlik odaklı iş birliklerini geliştirmeye ve sektörel dönüşüme öncülük etmeye devam edeceği aktarıldı. - İSTANBUL