SOCAR Fiber'e 10 Milyon Dolarlık Dijital Altyapı Kredisi

SOCAR Türkiye'nin dijital altyapı şirketi SOCAR Fiber'e Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 10 milyon dolarlık 4 yıl vadeli dijital altyapı kredisi sağlandı.

SOCAR Fiber'den yapılan açıklamaya göre, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın (AIIB) kaynak sağlayıcısı olduğu proje finansmanı kapsamında temin edilen krediyle SOCAR Fiber, Türkiye'nin doğusundan batısına uzanan fiber optik altyapısını güçlendirecek.

SOCAR Fiber'e, AIIB kaynaklı, TSKB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Faz 3 Kredisi kapsamında 10 milyon dolar tutarında ve 4 yıl vadeli dijital altyapı temalı finansmanı sağlanacak.

Türkiye'ye 1850 kilometre uzunluğundaki fiber optik ağıyla hizmet veren SOCAR Fiber, mevcut altyapısı üzerinden yerli ve uluslararası telekom operatörlerine iletişim altyapı hizmetleri sunuyor.

Şirket, mevcut fiber optik altyapısının iletişim noktaları ve veri operasyon binalarındaki enerji altyapısını yenilemeye yönelik yatırımlar kapsamında elde ettiği finansmanla, Türkiye'nin dijital omurgasını daha dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımlar sayesinde, altyapı dayanıklılığı artırılarak olası enerji kesintilerinde bile hizmet sürekliliği sağlanması mümkün olacak.

Bu sayede, yerli ve uluslararası telekom şirketlerine sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve Türkiye'nin dijital ekonomi içindeki stratejik rolünün güçlendirilmesine katkı sağlanacak.

"Türkiye'yi karasal veri rotalarının merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Fiber Genel Müdürü Kanan Mammadov, TSKB ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında sağlanan finansmanla fiber optik altyapının daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Söz konusu yatırımın, yalnızca bugünün iletişim ihtiyaçlarına değil, geleceğin veri trafiğine de hazır altyapı oluşturmayı amaçladığına işaret eden Mammadov, şunları kaydetti:

"Stratejik yatırımlarımızla Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında kısa ve güvenilir karasal veri rotalarının merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu yeni güzergah, geleneksel deniz altı kablo rotalarına alternatif sunarak veri taşımacılığında daha düşük gecikme ve daha yüksek güvenlik sağlayacak. Güçlendirdiğimiz dijital omurga ile telekom operatörlerine ve internet servis sağlayıcılarına kesintisiz bağlantı ve yüksek performans sunmayı sürdüreceğiz."

TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar da banka olarak sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri olan dijital altyapı yatırımlarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu işbirliği ülkemizin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve enerji verimliliği yüksek altyapı sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Dijital altyapı temalı sürdürülebilir finansman modellerinin ülkemizde uygulanabilirliğini gösteren bu finansman aynı zamanda özel sektör yatırımlarının uluslararası finansmanla buluşmasının önemini de ortaya koyuyor. Bu tür yatırımların finansmanında uluslararası kaynakları etkin kullanarak Türkiye'nin sürdürülebilir finansman alanındaki kapasitesini güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.