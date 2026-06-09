Haberler

Skoda elektrikli modeli Epiq'in seri üretimine başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Skoda'nın yeni elektrikli modeli Epiq'in seri üretimine İspanya'da başlandı. Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanan model, 440 km menzil ve farklı güç seçenekleriyle geliyor.

Skoda'nın yeni elektrikli modeli Epiq'in seri üretimine İspanya'da başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda'nın İspanya'da ürettiği ilk model olma özelliğini taşıyan modelin gelecek yılın ikinci yarısından itibaren Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

Günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen Epiq'in, elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Markanın yeni MEB+ platformu üzerine geliştirilen ilk model olan Epiq, aynı zamanda Skoda'nın "Modern Solid" tasarım dilini tamamen yansıtan ilk otomobil olarak öne çıkıyor.

Yakın dönemde tanıtılması planlanan elektrikli SUV modeli Peaq ile markanın elektrikli mobilite stratejisinde önemli rol üstlenecek Epiq'in, Enyaq ve Elroq modellerinin yakaladığı başarıyı ileri taşıması amaçlanıyor.

Model, üst segment araçlarda sunulan çok sayıda güvenlik ve sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor. Epiq, 85 kilovat ile 155 kilovat arasında değişen güç seçenekleri ve farklı batarya alternatifleriyle kullanıcıların tercihine sunulacak.

Yaklaşık 440 kilometreye kadar sürüş menzili sunan model, şehir içi kullanımın yanı sıra günlük ulaşım ve uzun yol ihtiyaçlarına yönelik çözüm olarak konumlandırılıyor.

İspanya'nın Pamplona kenti yakınlarında bulunan Volkswagen Navarra fabrikası, Volkswagen Grubu'nun önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı tesis, günlük 1400'ün üzerinde araç üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

İçten yanmalı ve elektrikli araçların aynı üretim hattında üretilebildiği tesiste her 54,6 saniyede bir araç banttan indiriliyor.

Skoda, Epiq'in İspanya'da üretilmesiyle Çekya'daki tesislerinde diğer modellere yönelik üretim kapasitesini artırmayı ve Avrupa pazarındaki elektrikli araç talebine daha hızlı yanıt vermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Sibel Morrow
Numan Kurtulmuş'a fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar

Fezlekeler soruldu: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Alıcı bulamayınca tonlarcasını vatandaşlara dağıttı! Kapış kapış gitti
Rusya'dan Baltık Denizi'nde füzeli askeri tatbikat

NATO'ya açık tehdit! Burunlarının dibinde gövde gösterisi yaptılar
ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti

ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme

Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme