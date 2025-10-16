Sivas, Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Cazip Bir Merkez Oluyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, "Sivas'ın özellikle güneş enerjisi bakımından ülkemizin en elverişli birkaç ilinden biri olması, uzun güneşlenme süresi ve coğrafi konumu, yenilenebilir enerji yatırımları için şehre önemli bir avantaj sağlamaktadır" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Sivas'ta faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketi iş birliğinde STSO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Enerji Buluşması'nda, sektör uzmanları tarafından enerji sektöründeki dönüşüm, yenilenebilir kaynakların yükselişi ve güncel düzenlemeler ele alındı. Programda Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı.

"Sivas enerji yatırımları açısından cazip"

STSO Başkanı Özdemir, kentin yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin önde gelen illerinden birisi olduğunu belirterek, "Enerji, kuşkusuz tüm dünyayı ve üzerinde yaşayan herkesi ilgilendiren en önemli konuların başında geliyor. Gün geçtikçe artan enerji ihtiyacının farkındayız ve bu konuda önlemler almak için tüm dünya yoğun bir çaba içerisinde. Ancak burada önemli olan yalnızca enerji üretim miktarını artırmak değil, aynı zamanda tüketim sırasında karbon salınımını da kontrol altında tutabilmek, yani çevresel sürdürülebilirliği sağlamak. Dolayısıyla bu konu, iki yönüyle ele alınması gereken stratejik bir mesele. İşte biz de bu farkındalığı artırmak amacıyla bu programı düzenledik. Sivas, enerji yatırımları açısından özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin öne çıkan illerinden biri konumunda. Sivas'ın özellikle güneş enerjisi bakımından ülkemizin en elverişli birkaç ilinden biri olması, uzun güneşlenme süresi ve coğrafi konumu, yenilenebilir enerji yatırımları için şehre önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu da Sivas'ı enerji yatırımları açısından cazip ve stratejik bir merkez haline getiriyor. Enerjiden söz ederken yalnızca üretimi değil, tüketimi de düşünmek gerekiyor. Bugünkü gündemimizin önemli başlıklarından biri de bu noktada devreye giriyor; elektrikli araçlar ve şarj altyapısı. Yani enerji, hem üretirken hem de tüketirken kazanç sağlayabileceğimiz çok boyutlu bir alan" dedi.

Programa STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, firma temsilcileri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile enerji danışmanlık firmalarının temsilcileri katıldı. - SİVAS