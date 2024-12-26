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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısında 2025 yılı bütçesi, organize sanayi bölgeleri, istihdam ve İzmir uçak seferleri gibi önemli konular görüşüldü.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

STSO Aralık ayı meclisinde gündem 2025 yılı bütçesi, Birinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Demirağ OSB, 6. Bölge Teşvikleri, istihdam, komite toplantıları, nace kodları, Sivaslı bürokratlarla etkileşim ve İzmir uçak seferleri oldu.

Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda, Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Baba, 2025 yılı bütçesi hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

Yönetim kurulunun aylık faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Özdemir, 2025 yılı bütçesini ekonomik koşullara göre hazırladıklarını ve 2024 yılı bütçesinin gelir tablosu açısından son 20 yılın en karlı bütçesi olduğunu söyledi.

Tüm komite toplantılarına katılarak üyelerle istişarelerde bulunduğunu belirten Özdemir, nace kodlarındaki düzenlemeleri seçim kaygısı olmadan, herkesin ait olduğu komitede yer almasını halisane niyetle yapmayı amaçladıklarını söyledi.

İzmir uçak seferlerine de değinen Başkan Özdemir, İzmir uçak seferlerinin kalıcı hale gelmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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