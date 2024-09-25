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Sivas'ta Yetiştiricilere Yüzde 70 Hibeli Kangal Akkaraman Koyunu Dağıtıldı

Sivas'ta Yetiştiricilere Yüzde 70 Hibeli Kangal Akkaraman Koyunu Dağıtıldı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında düzenlenen törende, yetiştiricilere yüzde 70 hibeyle toplam 300 Kangal Akkaraman koyunu ve 12 damızlık koç dağıtıldı. Projenin toplam bütçesi 4 milyon 714 bin 286 TL olarak açıklandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yetiştiricilere yüzde 70 hibeyle Kangal Akkaraman koyunu ve damızlık koç dağıtıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında "Koyun ve Koç Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. Törene Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

"50 koyunluk sürünüzü 200 koyuna çıkarmanızı bekliyoruz"

Törende konuşan Kaymakam Altay Karadağ, yetiştiricileri tebrik ederek, "Hibe almaya hak kazanan üreticilerimizi tebrik ediyorum. Sizlerden tek isteğimiz, aldığınız destekle işletmelerinizi büyütmenizdir. İki yıl içinde 50 koyunluk sürünüzü 200 koyuna çıkarmanızı bekliyoruz. Bu, hem aile içi gelir hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir katkıdır" dedi.

"Her zaman üreticilerimizin yanındayız"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, "TÜLİP projesi (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi), kapsamında ilimiz Yıldızeli İlçesinde çekerek nehri havzası rehabilitasyonu amacı ile proje faaliyetleri 2021 yılında başlamış olup, 2022 yılı içerisinde tarla tarımında verim ve kalitenin artırılması projesi ile 175 üreticiye 125 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2023 yılında 112 üreticiye 87 ton arpa tohumu dağıtılmıştır. 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında yüzde 70 hibeli hane başı 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplam 300 adet kangal akkaraman koyunu ve 12 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilecek olup projenin toplam bütçesi 4 milyon 714 bin 286 TL'dir. Çeşitli desteklerle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Projemizin üreticilerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kura çekilerek 2024 yılı için küçükbaş hayvancılığı geliştirme projesi çerçevesinde, 6 yetiştiriciye hane başına 50 koyun ve 2 koç olmak üzere toplamda 300 Kangal Akkaraman koyunu ve 12 damızlık koç dağıtımı gerçekleştirildi. Projenin toplam bütçesinin 4 milyon 714 bin 286 TL olduğu açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yıldızeli Çekerek Kangal Tarım sivas

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