Sivas'ta Hububat Üretimi ve İklim Değişikliği Etkileri İncelendi

Sivas'ta Hububat Üretimi ve İklim Değişikliği Etkileri İncelendi
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Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hububat ekili arazilerde iklim değişikliği ve artan yağışlar ile birlikte görülen hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere bilinçli üretim tavsiyesinde bulundu.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, hububat ekili arazilerde incelemelerde bulundu.

Önceki yıllarda hububat üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Sivas'ta toprakla buluşturulan tohumlar büyümeye başladı. İklimsel değişiklikle beraber artan yağmur yağışlarıyla hububatta çeşitli hastalıklar da görülmeye başlandı. İç Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, ekili arazileri inceledi.

Arazide açıklama yapan Yıldız, "İlimizde İklim değişikliğinin etkilerini artık daha net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle son yıllarda yağış rejiminin değişmesi ve yağışların mayıs ayına kayması hububat üretiminde bazı riskleri beraberinde getiriyor. Bu dönemde özellikle pas ve septoria gibi mantar hastalıklarının görülme riski yüksektir. Bu hastalıklar verim ve kaliteyi ciddi şekilde düşürmektedir. Hastalıklara karşı en etkili yöntem: doğru zamanda, doğru dozda ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ruhsatlı ilaçlarla müdahale etmektir. Göz kararı ya da tavsiye dışı uygulamalardan mutlaka kaçınmalıyız. İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bu konuda her zaman yanınızda. Bilinçli üretimle hem verimimizi hem toprağımızı geleceğe taşıyabiliriz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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