Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı

 Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

 Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı

Hizbullah, Türkiye'nin yanı başındaki savaşta tarafını seçti
En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici

Sivas'ta Hindi Yetiştiriciliği: Talep Düşük, Satışlar İnternetten Devam Ediyor

Sivas'ta Hindi Yetiştiriciliği: Talep Düşük, Satışlar İnternetten Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kadir Karakaş, Diyarbakır'dan temin ettiği 650 hindi ile organik yetiştiricilik yapıyor. Ancak hindiye olan talep, özellikle yılbaşı öncesinde, istenilen düzeyde değil. Karakaş, hindilerin satışını internet üzerinden de gerçekleştirerek il dışındaki müşterilere ulaşmayı hedefliyor.

Sivas'ta istenilen düzeyde talep görmeyen hindiler internet üzerinden satılıyor.

Sivas'ta yaşayan Kadir Karakaş, arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'dan hindi alarak yetiştirmeye başladı. Büyük bir umutlarla 650 adet hindi yetiştiren Karakaş, istediği talebi Sivas'ta çok fazla göremedi. Karakaş'ın Taşlıdere mevkiinde bir çiftlikte bin bir emekle yetiştirdiği hindilerin erkek olanları yaklaşık 8 dişileri ise yaklaşık 6 kilogram ağırlığın da geliyor.

Karakaş, hindilerin günlük 2 bin liralık yem yediğini belirtti. Kilogram fiyatı 350 liraya satılan hindiler ortalama 2 bin 500 liraya alıcı buluyor. Geçen yıl ile bu yıl arasında çok büyük bir fiyat farkının olmadığını belirten Karakaş, "Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler" dedi.

İri hindiler tercih ediliyor

Genelde iri hindilerin tercih edildiğini söylen yetiştiri Kadir Karakaş, "7 ay önce Diyarbakır'dan aldık. 650 adet hindimiz var, erkekler 7-8 kilogram gelirken dişileri 5-6 kilogram geliyor. İnternet üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz. Kesilip temizlenmiş hindinin kilogram fiyatı; 400 lira. Dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindileri ise 2.500 lira dan satıyoruz. Genelde lokantalar talep ediyor. 2 ay önce meradan yayılımdan getirdik, organik yetiştiriyoruz. Hindilerin bakımı pahalı, günlük günde 2 bin liralık yem yiyorlar. Hindi almaya gelenler genelde iri hindileri almayı tercih ediyorlar. Daha iri ve ağır olduğu için erkek hindileri almak istiyorlar. Yılbaşına 20-25 gün kaldı, satışlarımız devam ediyor. Sivas'ta belirli bir kesim talep ediyor ama internet üzerinden de satışlarımız oluyor. Sivas'ta hindi yemek pek yaygın değil, dinimiz açısından yılbaşında kesmek istemiyorlar ancak alıp bir hafta sonra da kesebilirler. " dedi.

"7-8 Kiloluk Erkek Hindiler Daha Çok Tercih Ediliyor"

Kadir Karakaş, erkek hindilerin ağırlığının 7-8 kilogram, dişi hindilerin ise 5-6 kilogram civarında olduğunu belirtti. Kesilip temizlenmiş hindilerin kilogram fiyatı 400 lira olarak belirlenirken, dişi hindiler ortalama 2 bin lira, erkek hindiler ise 2 bin 500 liradan satılıyor. Karakaş, iri ve ağır oldukları için erkek hindilere daha fazla talep olduğunu söyledi.

"Hindiler Günlük 2 Bin Liralık Yem Yiyor"

Hindi yetiştiriciliğinin maliyetli bir iş olduğunu ifade eden Karakaş, "Hindilerin günlük yem masrafı 2 bin lirayı buluyor. Abimin bir arkadaşı tavsiye etti, Diyarbakır'dan 600 yavru hindi getirerek bu işe başladık. Hindileri doğal ortamda, organik olarak yetiştiriyoruz. İki ay önce meradan yayılımdan aldık ve satışlara başladık" dedi.

Sivas'ta belirli bir kesimin hindiye ilgi gösterdiğini belirten Karakaş, internet üzerinden yapılan satışlarla il dışındaki müşterilere de ulaştıklarını sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

'Havuç' evleniyor! İşte müstakbel eşi
img

Dev kuruluş Türk ekonomisi için yeni tahminde bulundu
img

14 çocuğu, 2 torunu ve 2 geliniyle aynı evde yaşıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

6 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 6 Aralık Cuma mesajları! Anlamlı, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları... 6 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.