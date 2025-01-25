Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimiz koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta, et ve süt ürünlerinin zamlanacağı söylentisinin yayılmasının ardından fiyat artışından etkilenmek istemeyen vatandaşlar Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Bir vatandaş, "Kuyruk var ama olsun. Bekleme süresi bir iki saati buluyor. Kıymanın fiyatı burada 300 TL" dedi.

Et Ve Süt Kurumu Satış Mağazası, piyasaya göre oldukça uygun fiyatlarla sunduğu et ürünleriyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

ZAM SÖYLENTİSİ UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Et ve süt ürünlerine zam yapılacağı söylentisinin ardından bazı vatandaşlar bu söylentiyi duyup bazıları ise rutin alışverişlerini yapmak için kuruma geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren önünde uzun kuyrukların oluştuğu kurumda özellikle dana kuşbaşı, dana kıyma gibi et ürünlerini daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar, saatlerce sıra bekliyor.

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

"BEKLEME SÜRESİ BİR İKİ SAATİ BULUYOR"

Bu günü buraya ayırdıklarını belirten bazı vatandaşlar, "Enflasyona göre zamlar oluyor. İhtiyacımız kadar olanı alıyoruz. Kasaplara göre daha uygun fiyatlı. Kuyruk var ama olsun. Bekleme süresi bir iki saati buluyor. Kıymanın fiyatı burada 300 TL" şeklinde ifadelere yer verdiler.

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu

"ZAMLARIN ARKASI ÖNÜ BİTMEZ"

Stok yapmaya geldiğini belirten Ahmet Özcelep ise, "Yüzde ellilik bir zam olur tahminimce. Bu zamların arkası önü bitmez. En fazla ne kadar et verilirse o kadar alacağım. Geleli bir saat oldu. Sıranın sonlarındayım. Herhalde bugünü burada tamamlarım" dedi.

Bekleme süresi 2 saati buldu! Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü oyuncu, Ayşe Barım'ı ve tekelleşmeyi ifşa etti!
img

Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler
img

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıayaz ağa 27:

Çok mantıklı bir hareket. Zamdan etkilenmemek için zamdan önce yapılan alışverişleri çok doğru buluyorum. Hatta bir kaç bin ton alabilseler ömürlerinin sonuna kadar ailecek gelecek zamlardan etkilenmezler. Aynen devam. Doğru yoldasınız...,.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Aydemir:

murat çelik koş sıraya zam gelmeden marketten geçerken makarnanıda al

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Troller ne güzel bir manzara değilmi hep bu CEHAPE Yüzünden....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Murat çelik,Ebu huzeyfe trolleri nerede?O.E ları.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğrucu Davut Davut:

Zamsız et almaya parası varmış demek ki milletin. Zam henüz gelmediği için de bugün et alabileceği anlamına geliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti

Muayene ücretleri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.