Türkiye'nin tahıl ambarı Sivas'ta buğday ve arpa hasadı başladı. Tarlalara giren biçerdöverler, rekor hasat için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas'ta hububat hasadı başladı. İklim şartları gereği en geç hasadın yapıldığı kentte biçerdöverler tarlalara girerek buğday ve arpa hasadına başladı. Önceki yıllarda Cumhuriyet tarihi rekorları kıran Sivas'ta çiftçilerin bu yılki beklentisi de oldukça yüksek. Üreticilerin bir yıllık emeğin karşılığını almaya başladığını ifade eden Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Sivas bu sene hem buğdayda hem arpada hem de yem bitkilerinde Türkiye'nin yüzünü güldürecek" dedi.

"İnşallah çiftçimizin emekleri boşa çıkmaz"

Çiftçilerin iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Çetindağ, "Tüm zorluklara, iklim değişikliklerine, kuraklığa ve soğuk vurmalarına karşı, çiftçimiz canla başla çalışarak bugünkü hasat durumuna ulaştı. Sivas, diğer illerle kıyasladığımızda biraz daha şanslı. Güneydoğu ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde aşırı kuraklıktan dolayı istenilen verim elde edilemedi. Ancak Sivas'ta bu durum daha az yaşandı. Şu anda ilk hasadımız arpa hasadı ve arkasından buğday hasatları da başladı ve verimimiz gayet iyi. Bu hasadımız inşallah bereketli olur. Görünüşe göre verimimiz iyi. Bazı yörelerde, tarla bazında farklılıklar olsa da genel olarak baktığımızda Sivas, bu sene buğday ve arpa hasadında diğer illerimize göre çok daha iyi durumda ve verimimiz oldukça yüksek. İnşallah çiftçimizin emekleri boşa çıkmaz" ifadelerini kullandı.

"Sivas, Türkiye'nin yüzünü güldürecek"

Rakımı nedeniyle Türkiye'nin en geç hasadının başladığı kentte verimin yüksek olduğunu ifade eden Çetindağ, "Hasadımızı sağ salim tamamlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için Sivas çiftçisi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Geçen sene hasat 15 gün erken başlamıştı. Bu sene ise hasat daha yeni başladı. Kuraklık, soğuk havalar ve geç ısınan hava nedeniyle hasat gecikti. Birden bire aşırı sıcaklıklar başladı. Artık çiftçilerimizin iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ülke genelinde hepimiz hem kuraklığı hem de iklim değişikliğini yaşıyoruz. Her yıl artarak devam eden bu sıkıntılara karşı tedbirler alınmalı ve yön çizilmeli. Ama Sivas bu sene hem buğdayda hem arpada hem de yem bitkilerinde Türkiye'nin yüzünü güldürecek. İnşallah hasadımızı başarılı bir şekilde ve sağ salim tamamlayacağız. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu hasat dönemi boyunca yoğun bir çalışma devam edecek" şeklinde konuştu.

"Bu yıl inşallah çiftçimizin yüzü gülecek"

Çetindağ, "Sivas, tarımda en büyük illerden biridir, tarım ve hayvancılık şehridir. Bu yıl da buğdayda en yüksek rekoltenin, arpa ve buğdayda Sivas'ta olacağını tahmin ediyoruz. Konya büyük sıkıntılar yaşadı. Biz, o illere göre biraz daha şanslıyız. Amacımız, çiftçimizin sahiplenilmesi ve ürünlerinin değerinde alınmasıdır. Çiftçimiz bu kadar emek verip sıkıntı çekerken emeğinin karşılığını alamazsa bu ciddi bir sorun olur. Bu yıl inşallah Sivas'ımızın ve çiftçimizin yüzü gülecek. Girdilerin, motorinin ve gübre fiyatlarının, buğday fiyatlarının yükseldiği oranda artırılması şarttır. Girdi fiyatlarının aşırı yüksek olması verimi de etkiliyor. Bu hasadın ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. İnşallah güzel bir iklim geçiririz ve güzel bir hasat yapmış oluruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS