Sivas'ta 100 bin dekar patatesin hasadı 29 Ekim'de başlıyor; yılın son sökümü olacak

Sivas'ta ilkbahar aylarında toprakla buluşan patatesler hasat için gün sayıyor. Yaklaşık 100 bin dekar alanda ekilen patatesler için 29 Ekim tarihinde başlayacak söküm işlemi, ülke genelinde yılın son sökümü olacak.

Türkiye'de en çok patates üretiler illerden Sivas'ta, her yıl olduğu gibi bu yılda söküm işleminin 29 Ekim tarihinde başlaması planlanıyor. Sivas'ta 100 bin dekar alanda ekimi yapılan patateste geçtiğimiz yıl 460 bin ton ürün elde edilirken, bu yıl ön görülen rekolte artışı ile 500 bin tonun üzerinde ürün alınması hedefleniyor. Sökümün geç yapılması Sivas patatesinin; kaliteli, kışa dayanıklı ve güçlü aromaya sahip olmasını sağlıyor.

Patates üretiminde Sivas'ın söz sahibi olduğunu söyleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, "Patates hasat zamanı yaklaştı. Sivas patates konusunda Türkiye'de en sözü geçen illerden bir tanesi. Sivas'ın patatesi, hem organik hem de gece ve gündüzün sıcaklık farkından dolayı kış soğuğuna dayanıklı ve aroması güçlü oluyor. Sivas'ta bu sene yaklaşık 100 bin dekar üzerinde ekilen patateste rekolte 450 bin ile 500 bin ton arasında olacak bu da çok büyük bir rakam. Çiftçimizin ürettiği ürün para ettiği sürece patates üretilmeye devam edecek. Sivas'ta hasadı yapılacak patates için havaların biraz daha soğuması lazım, kışa dayanıklı olması için kabuğunun kalınlaşması lazım, aromasının güçlü lazım. Her yıl Sivaslı çiftçiler büyük bir emekle çalışarak ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyorlar. Biz patates konusunda dışarıya bağlı olmamak adına kendimize yetecek şekilde üretimini yapıyoruz. İnşallah bu sene de fiyatlar çiftçimizin yüzünü güldürür. Sökülen patatesin ardından bir sonra ki sene için ekilen patatesin hazırlıklarına başlanacak. Durmak yok üretmeye devam" dedi.

Patates üreticisi Mehmet Doğan, 29 Ekim tarihinde ki hasadın bgeçmişten gelen gelen bir usül olduğunu ifade ederek, "Bu sene yağışların bol olması sebebiyle verim daha yüksek. Biz her sene kalitesi yüksek patates üretmeye çalışıyoruz. Yetişen patatesten memnunuz. Sivas patatesimiz gerçekten kaliteli çok büyük emekle yetiştirdiğimiz bir ürün. Henüz söküm işlemine başlamadık, büyüklerimiz "29 Ekim'den önce patates sökülmez" derdi. Bizde o tarihi bekliyoruz. Havalarda güzel olursa güzel bir hasat dönemi olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı