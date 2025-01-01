Üye Girişi
Haberler
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

Sivas Ekonomisi İçin STSO'dan Birlik Mesajı

Sivas Ekonomisi İçin STSO'dan Birlik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, 2024 yılı için Sivas ekonomisini güçlendirmek ve işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özdemir, "STSO olarak, üyelerimize sağladığımız destekler ve yürüttüğümüz projelerle başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni bir yılın kapıda olduğu bu günde, yaşadığımız deneyimler bizlere daha güçlü olmanın ve birlikte çalışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. 2024 yılında, iş dünyasında ve sanayi sektöründe yaşanan değişimlere adapte olduk, yenilikçi çözümler geliştirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi güçlendirdik. Sivas'ımız tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmasının yanı sıra, güçlü bir sanayi ve ekonomi ile de adından söz ettirmeyi hak ediyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, yeni müteşebbislere fırsatlar sunmak, yerel işletmeleri desteklemek ve istihdamı artırmak için büyük bir imkan sağlamaktadır. Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerimizin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. STSO yeni yılda da birlikte başarılara imza atmak, güçlü bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek ve üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
img

Öğrencisi dünya yıldızlarıyla yarışıyor
img

600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi
Narin için seslendirdiği şarkıyla tepkileri çeken Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
Narin için söylediği şarkı tepki çekmişti! Hadise'den açıklama geldi
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri

2 Ocak kandil mi, ne kandili? (Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.