Sivas Ekonomisi İçin STSO'dan Birlik Mesajı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özdemir, "STSO olarak, üyelerimize sağladığımız destekler ve yürüttüğümüz projelerle başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni bir yılın kapıda olduğu bu günde, yaşadığımız deneyimler bizlere daha güçlü olmanın ve birlikte çalışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. 2024 yılında, iş dünyasında ve sanayi sektöründe yaşanan değişimlere adapte olduk, yenilikçi çözümler geliştirerek geleceğe yönelik hedeflerimizi güçlendirdik. Sivas'ımız tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir şehir olmasının yanı sıra, güçlü bir sanayi ve ekonomi ile de adından söz ettirmeyi hak ediyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, yeni müteşebbislere fırsatlar sunmak, yerel işletmeleri desteklemek ve istihdamı artırmak için büyük bir imkan sağlamaktadır. Sivas ekonomisinin daha da güçlenmesi, üyelerimizin rekabet avantajının artırılması ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. STSO yeni yılda da birlikte başarılara imza atmak, güçlü bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek ve üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - SİVAS