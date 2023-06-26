İki ay önce hizmete alınan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ay gibi kısa bir sürede 100 bin yolcu taşındı. Bayram öncesi seferlerin artırıldığı YHT, günde 3 bin yolcu taşıyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, trenin Sivas için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında bayram yoğunluğu

İki ay önce hizmete alınan Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ay gibi kısa bir sürede 100 bin yolcu taşındı

SİVAS İki ay önce hizmete alınan Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında iki ay gibi kısa bir sürede 100 bin yolcu taşındı.

Sivas'ta yıllardır beklenen ve 26 Nisan itibarıyla seferlerine başlayan Yüksek Hızlı Tren'de (YHT), Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi seferlerin artırıldığı YHT, günde 3 bin yolcu taşıyor. Ankara ve Sivas arası yolcuğunu 2 saat 35 dakikaya kadar düşüren mega projenin Sivas için çok büyük bir şans olduğunu dile getiren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, "26 Nisan'da başlayan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Trenimiz aynı yoğunlukta yolcu taşımaya devam etmektedir. Sivas Valiliğinden alınan bilgilere göre, geçen 2 ayda 100 bine yakın yolcuyu hem karşıladık hem de yolcu ettik. Bu Sivas ekonomisi ve sosyal hayatı için mutluluk verici. İnşallah Yüksek hızlı trenimizin daha çok ekonomiye katkı sağlayacak girişimlerde bulunarak trenimizden faydalanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Sivaslılar Ankara'ya gitmeye alıştı"

Hızlı Tren ile birlikte şehirde canlılık yaşandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti: "Sivaslılar Ankara'ya gitmeye alıştı, Ankara'daki dostlarını buraya davet etmeye alıştı. Sivaslılar olarak Ankara'dan veya da çevre illerden buraya gelen misafirlerimizi ağırlamaya alıştık. Sivas Valiliğinden aldığımız bilgilere göre günlük ortalama yolcu sayısı 3 bine yakın. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak diğer kurumlarımızla beraber hızlı trenle gelen konuklarımızı Sivas'ta daha iyi nasıl ağırlarız? Onlara Sivas'ı daha iyi nasıl tanıtırız? Bu paydayı sanayimize katkı sağlamasını nasıl sağlarız? Eğitime nasıl katkıları olabilir? Bunlara kafa yoruyoruz. Bu günlerde Ankara'ya üç sefer var, bayram süresince de yoğun olan günlerde artı bir sefer daha konulacağı bilgisini aldık. İstanbul'dan ve Ankara'ya yakı illerden Sivas'a hemşerilerimizin geleceğini ve bayram tatillerini burada geçireceklerini biliyoruz. Bayram yoğunluğu konusunda da önlemler alındığını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'ndan öğrendik. Bayram öncesinde de bu yoğunluk yaşanıyor. Şuan devam eden üç seferlerinde tamamen dolu olduğunu görüyoruz. Ben ilk baştan beri bu işin sadece seyahat olmadığını belirtmeye çalıştım. Yeni organize sanayi bölgemiz hızlı bir gelişim gösteriyor ve bu yüksek hızlı trenle de insanlarımızın sanayiye katkı sağlayacak, istihdam sağlaması anlamında da tenimizin çok fayda sağlayacağını düşünüyorum."