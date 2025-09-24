Sistem Global, Bakü Ofisi ile Türk-Azerbaycan İş Dünyasına Danışmanlık Sunuyor

Sistem Global, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açtığı yeni ofisiyle Türk ve Azerbaycan iş dünyasına yönelik danışmanlık hizmetlerini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağustosta faaliyete geçen Bakü ofisi, bölgedeki şirketlerin globalleşme yolculuklarında stratejiden uygulamaya bütünleşik danışmanlık desteği verecek.

Sistem Global, Türk şirketlerine Azerbaycan pazarına girişte yerel mevzuata uyum, teşvik ve finansman mekanizmalarına erişim, satış kanalı geliştirme ve iş ortaklığı kurma gibi süreçlerde somut ve ölçülebilir hizmetler vereceğini duyurdu.

Şirket, yeni yapılanmayla birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluğun, bugün ekonomik ilişkilerde de güçlü bir sinerji yarattığını belirtti.

Karslıoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl arttığına dikkati çekerek, "Yatırım alanları çeşitleniyor ve iş dünyası için yeni fırsatlar doğuyor. Biz de bu potansiyeli sahada somut projelerle desteklemeyi önemsiyoruz. Türk şirketlerinin Azerbaycan pazarına girişinde ihtiyaç duydukları stratejik ve operasyonel desteği sahada birebir sunarken, pazara giriş kadar tutundurma süreçlerini de aynı titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu adımın Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılacak yatırımlar için de güvenilir bir yol haritası oluşturduğunu aktaran Karslıoğlu, karşılıklı yatırım akışının kurumsal ve düzenleyici gereksinimlerini karşılayan çözümler geliştirdiklerini kaydetti.

"Yeni ofisimizi, her iki ülke için de kalıcı değer yaratmanın güçlü bir adımı olarak görüyoruz"

Karslıoğlu, özellikle dijitalleşme ve teknoloji odaklı firmaların ürünleştirme ve ticarileştirme süreçlerinde hızlanmalarına katkı sağlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bölgedeki 10 ülke ile ölçeklenme fırsatlarını hayata geçirmelerini kolaylaştırıyoruz. Bu vizyon, yalnızca firmaların bölgesel ve küresel ölçekte büyümesine değil, aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ortaklığın stratejik düzeyde derinleşmesine de hizmet ediyor. Bakü ofisimiz bizim için coğrafi bir genişlemeden çok daha fazlasını ifade ediyor. Yeni ofisimizi, bölgesel vizyonumuzu sahaya yansıtmanın, sürdürülebilir katma değer üretmenin ve her iki ülke için de kalıcı değer yaratmanın güçlü bir adımı olarak görüyoruz."