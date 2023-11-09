Siro ve Sabancı Üniversitesi, batarya ekosistemi için insan kaynağını birlikte yetiştirecek

Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri ile Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez batarya ve enerji depolama alanında lisansüstü programlar tasarlamak için niyet mektubu imzaladı.

Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri ile Sabancı Üniversitesi, Türkiye'de ilk kez batarya ve enerji depolama alanında lisansüstü programlar tasarlamak için niyet mektubu imzaladı.

Siro ve Sabancı Üniversitesi'nden yapılan ortak açıklamaya göre, sürdürülebilir bir dünya için temiz enerji depolama çözümleri geliştiren Siro ile "Birlikte yaratmak ve geliştirmek" misyonuyla bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunan Sabancı Üniversitesi, batarya teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirmek için güçlerini birleştirdi.

Siro ve Sabancı Üniversitesi arasında imzalanan niyet mektubuna göre Türkiye'de ilk kez elektrikli mobilitede ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin saklanmasında kullanılan bataryaların teknolojisi alanında uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora seviyesinde mühendislik programları tasarlanacak.

Program kapsamında sadece teknik konularda değil mühendislik ve tasarım aşamasından başlayarak üretim, entegrasyon, ikincil ömür ve geri kazanıma kadar bataryanın sürdürülebilir yaşam döngüsü doğrultusunda eğitimler oluşturularak hayata geçirilecek.

Siro Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, Farasis Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Binbo Chen, Farasis Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Feng Zhang, Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, Siro Teknik Genel Müdürü Zafer Kara ile Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın hazır bulunduğu toplantıda anlaşmaya tarafları temsilen Naci Özgür Özel ve Ali Çalışkan imza attı.

İmzalanan niyet mektubu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan lisansüstü programlarında batarya kimyası, batarya mekatroniği, batarya imalatı ve batarya yazılımı gibi konularda uzmanlaşmak mümkün olacak. Üniversite eğitiminin tamamlayıcısı olarak Türkiye, ABD ve Çin'deki Siro ile Farasis tesislerinde staj programları, dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenci değişim programları ve burslar gibi öğrencilerin ufkunu açacak çalışmalar da planlanıyor.

-"Temiz enerji için tüm imkanlarımızla gençlerin yanında olacağız"

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, batarya teknolojileri ile enerji depolama alanındaki insan kaynağının tüm dünyada son derece sınırlı olduğunu belirterek, "'Temiz enerji depolama çözümleriyle dünyayı yaşanabilir kılmak için varız' vizyonuyla faaliyet gösteren Siro, geniş bir bölgede batarya ekosistemini bütünsel olarak uçtan uca inşa etmeyi hedefliyor ve batarya ekosisteminin ihtiyacı olan sofistike ve uzman insan kaynağını yetiştirmeyi sorumluluğu olarak görüyor. Dünyada az ülkede bulunan bir teknoloji olması nedeniyle batarya teknolojileri alanında son derece kısıtlı sayıda insan kaynağı bulunuyor. Dolayısıyla bu konuda insan yetiştirmemiz, yetkinlikleri geliştirmemiz işimizin ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Temiz bir gelecek ve yeni nesiller için Sabancı Üniversitesi ile bir araya geldiklerini aktaran Özel şunları kaydetti:

"Ülkemizin en değerli üniversitelerinden ve disiplinler arası programlar tasarlamak ve yürütmek konularında öncü Sabancı Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İş birliği kapsamında AR-GE Laboratuvarlarımızla, geliştirme merkezlerimizle, üretim tesislerimizle ve uzmanlığımızla batarya ekosisteminin ihtiyaçları doğrultusunda tüm aşamalarda genç yetenekleri yetiştirmeyi ve nihayetinde de yetiştirdiğimiz gençlerle de batarya ekosistemini birlikte büyütmeyi ve Siro'yu bölgenin en önemli enerji oyuncularından biri haline getirmeyi hedefliyoruz."

"Yenilikçi teknolojiler üreterek bilim ve eğitimle topluma katkı sağlıyoruz"

Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ise Sabancı Üniversitesi olarak üniversite-sanayi işbirliklerini çok önemsediklerini ve yenilikçi teknolojiler üreterek, topluma katkı sağlayan projelere her zaman destek verdiklerini bildirdi.

Disiplinler arası eğitim anlayışına sahip bir üniversite olduklarını vurgulayan Çalışkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg ile Farasis Energy ortaklığında kurulan ve temiz enerji depolama çözümleri geliştiren Siro ile ülkemiz için çok önemli bir projeyi başlattık. Türkiye'nin uluslararası alanda prestij projesi olan Togg'un en iyi şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda temiz enerjinin en kritik unsurlarından biri olan batarya teknolojileri de büyük bir önem taşıyor. Biz de Siro ile birlikte batarya ve enerji depolama endüstrisinde Türkiye'de bir ilk olan bu projeyi hayata geçiriyoruz. Sabancı Üniversitesi olarak Siro ile imzaladığımız bu niyet mektubu ile batarya teknolojilerinde ülkemizin ihtiyacı olan uzman insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."